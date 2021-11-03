20歲男偷拍逾百女生裙底照放售　警搜屋檢仿製槍　累母親同被捕

警方表示早前有人於網上討論區，張貼超過100張女子下半身照，其中逾70張為來自10多間中學的女學生，當中三分一更為由下而上拍攝的裙底照，疑犯其於討論區出售偷拍片段牟利。警方經調查後拘捕一名20歲男子，搜屋時於單位內發現5支仿製槍，男子的49歲同住母親亦涉案被捕。



警方拘捕一名20歲男子，涉偷拍過百張裙底照及片段，於討論區發布及出售牟利。（林朗天攝）

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10多間中學女學生被偷拍放上網 學校報警求助

黃大仙警區重案組主管李嘉偉督察指，警方於10月4日接報一間學校報案，指發現其學生裙底照被上載至網上，警方調查發現有關相片大部份拍攝於公共交通工具上，例如巴士、地鐵等，亦包括於人多擠迫的地方及扶手電梯上拍攝。疑犯其後將相片及影片於討論區出售賺取金錢。

港鐵彩虹站犯案斷正 當場被擒

警方經調查後鎖定一名疑人，昨日（2日）下午採取行動，於彩虹港鐵站埋伏，發現該名目標男子尾隨一名女學生登上扶手電梯，其後以手機拍攝其裙底，警方於是上前拘捕該名20歲中國籍男子。該名男子報稱無業，警方同晚將他押返將軍澳健明邨單位，於其電腦內檢獲有關偷拍照及影片，另外亦發現5支仿製槍，包括3支手槍及2支步槍及9千多發BB彈，李嘉偉指經初步檢查該5支仿製手槍為用作發射BB彈，會交由軍械法證課作詳細檢查。另外警方亦於單位檢獲一張於去年已報失、屬於他人的八達通。

片段售價數十至數百元 持續約半年

李嘉偉表示被捕男子相信是獨自犯案，持續約半年，有關片段售價為約數十元至數百元不等，他涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」、「盜竊」及「管有仿製槍械」被捕，惟由於其涉及案件較多，警方正調查有否涉及其他人士，另外警方亦掌握及正調查男子的交易紀錄，會諮詢律政司意見再考慮是否會檢控其他人士。警方亦拘捕與男子同住的49歲母親，李嘉偉指涉案槍械於單位內發現，而母親為同住人，有理由相信她干犯有關罪行。

黃大仙警區總督察（刑事）潘兆鏗表示，《2021年刑事罪行（修訂）條例》於10月8日生效，當中4條新罪行為窺淫罪、非法拍攝或觀察私密部位、發布干犯以上兩罪所得私密影像、未經同意下發布或威脅發布私密影像，最高刑罰為監禁5年。潘兆鏗指有關條例涵蓋範圍廣闊，亦適用於網上世界及社交媒體，警方呼籲市民切勿以身試法，家長亦應留意子女安全及教導子女保護自己，如遇到可疑人物進行有關行為應即時報警。

「偷拍」群組盛行 部份設收費

《香港01》早前披露，近年網上出現不少群組，標榜「街拍、偷拍」分享女士裙底相片及片段，部份更設立會費制度，亦可購買一些增值服務，如500元套餐（一次性付費，永久任睇）。其中一個群組會員超過3萬人，上載大量相片供人瀏覽，拍攝地方多為於扶手電梯、巴士、公廁、圖書館及地鐵等，部份相片更特寫私處。有執業大律師指加入這些網絡群組並不犯法，但若留言鼓吹或煽惑他人去偷拍，可能觸犯協助、教唆犯法罪。