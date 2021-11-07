警搗龍鼓灘大飛改裝基地　檢10快艇及57舷外引擎

屯門警區上周四（4日）進行反走私及反偷渡行動期間，於龍鼓灘路發現一個10萬平方呎貨倉，搜獲10艘經改裝快艇（俗稱大飛）及57部舷外引擎，價值逾2,500萬元，檢取的舷外引擎數量為歷來最多。警方在貨倉內發現一名內地人士證件及大飛設計圖，該10艘大飛中有7艘已裝上引擎，另3艘仍處於建造階段。警方相信該貨倉為製造、改裝及維修大飛的基地，有關快艇及舷外引擎均用作走私，及協助未獲授權進境者前來香港的用途。



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屯門警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，上周四上午11點45分，警方在龍鼓灘路近劉氏宗祠發現一個隱蔽貨倉，調查得悉該處面積達10萬平方呎，收藏10艘大飛及57部舷外引擎，價值逾2,500萬元，其中7艘已安裝4至6部舷外引擎，每匹引擎300匹馬力，其中最大的大飛長15米、闊8米、深2.5米，安裝6部舷外引擎，最高速可達60海浬，相當於岸上時速110公里。

莊成逸指，貨倉內有兩個貨櫃，改裝用作廚房及居所，在內搜獲一名內地人士證件及大飛藍圖，警方相信該名30多歲中國籍人蛇為場所管理者，而該貨倉料是製造、改裝及維修大飛的基地，大部分引擎全新，部分引擎及大飛正在建造，不法分子暗中製造體積大、馬力強的大飛出海，以進行非法入境及走私活動。莊成逸稱會繼續追查幕後主腦及團伙。