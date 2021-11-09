湖景邨縱火│欠債戶主打牌期間屋外被擲汽油彈　一家八口險葬火海

屯門湖景邨昨晚（8日）發生縱火案，事發晚上10時許，湖景邨湖碧樓20樓一單位外的走廊懷疑遭人投擲汽油彈縱火，走廊迅即陷入火海，幸多名街坊合力拖消防喉及拿水桶灌救。

消息指，疑被針對的單位有三代同堂居住，其中31歲男住戶聲稱欠債30萬，事發前他與家人在單位內打麻雀，突然門外傳出火光，一家八口隨即慌忙逃生，幸未有釀成傷亡。



涉事走廊大範圍遭焚黑，靠近起火位置的單位大門均被嚴重焚毀，有工人正於現場忙於清理。（林振華攝）

大批便衣及軍裝探員今早重返火警現場調查，涉事走廊大範圍遭焚黑，靠近起火位置的2個單位大門均被嚴重焚毀，有工人正於現場忙於清理。有鄰居憶述經過時仍有餘悸，「望過去（對面）冚冚聲，當時都驚㗎咁大火」，又稱不認涉事單位住戶。

據了解，火警波及2個單位，其中一家有一對七旬夫婦居住，他們表示沒有欠債或與人結怨。另一單位住有姓鍾一家三代，從事運輸業的31歲男戶主，與父母、胞妹、妻兒等8人同住。消息稱，鍾去年曾申請破產，但早前因賭博欠債約30多萬，期間不時收到追債信及短訊。昨晚事發前鍾與家人正打麻雀，單位大門半掩，眾人發現屋外起火，即時逃生。有街坊知悉發生火警，亦即時拖消防喉及拿水桶灌救，其後將火救熄。

警方在現場檢獲兩個疑用作盛載易燃液體的膠樽，不排除歹徒向單位投擲汽油彈，案件列作縱火案跟進，交屯門警區刑事調查隊跟進。警方懷疑案件與追債有關，正追緝兇徒，暫時未有人被捕。

大批便衣及軍裝探員今早重返火警現場調查。（翁鈺輝攝）

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網上片段拍得，當時上址走廊陷入火海，濃煙密佈，有人驚呼：「報警！」、「阿媽！要走，快！」其後多名街坊合力在大廈拖喉灌救，亦有人用盆取水，向火場淋潑，當時整條走廊已嚴重熏黑，未幾大批消防員趕抵，幸火勢已被及時撲滅。