北角野豬襲警　被咬得遍體鱗傷　小腿傷口見骨

本港野豬為患，人豬衝突趨嚴重，北角發生駭人聽聞的「野豬襲警案」，昨（9日）晚11時許，有大廈保安報警指北角天后廟道發現一頭野豬遊蕩，三名警員到場處理，其中兩警手持盾牌，另一52歲輔警則沒持盾牌。初時氣氛平和，警員相隔一段距離戒備，野豬亦表現平和，自顧自地閒蕩，一直行往天后廟道26號飛龍台停車場附近。



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未幾，漁護署人員到場，手持工具準備捕捉野豬，野豬疑感到威脅，一度隱身草叢內，人員行近搜索，突然間，野豬撲出撞跌輔警，並狂咬亂噬，輔警慘叫幾聲，臀部及腳部被咬破，背部跌傷，野豬傷人後狂奔，但慌不擇路跳落10米深山坡，最後傷重死亡。

襲警野豬最終跳崖死亡。（網上圖片）

輔警右小腿傷勢嚴重，傷口長達6吋，深可見骨，臀部右邊亦被噬了一口，由救護車送院治理。據網上圖片顯示，受傷輔警坐在凳上等候救援，面露痛苦神色，眉頭緊蹙，一名同袍按住他右小腿内側傷口，惟血流如注，地上大灘鮮血，另一相片則見救護員到場包紮時，右小腿滿是鮮血，救護員即場替輔警傷口消毒及包紮。

警方表示，昨晚（9日）8時16分，警方接獲一名男子報案指，於北角天后廟道42號發現一隻受傷野豬，警員及漁護署人員到場處理。其間，一名警員被野豬襲擊，他右小腿受傷、清醒送瑪麗醫院治理，目前情況穩定。

天后廟道野豬頻頻出沒

北角天后廟道多次發現野豬，今年9月15日，天后廟道26至32號後山位置發現野豬屍體，食環署人員到場處理。一名女街坊表示，住所後山經常聽到疑是野豬叫聲，其朋友亦表示數月前見過數頭野豬行到電車路，着她小心。