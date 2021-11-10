野豬強悍易怒　動物界「拼命三郎」　曾發生咬死人事件

北角野豬襲警事件，引起社會關注野豬攻擊人問題！野豬雖然行蹤隱秘，習慣避開人類，但野豬性情粗暴強悍，有「拼命三郎」之稱，強如獅子老虎也敢與爭鋒，過去本港曾發生野豬傷人案，內地更發生轟動一時的野豬咬死人慘劇。



野豬關注組幹事黃豪賢表示，雖然獠牙是野豬的武器，但本港野豬較少獠牙，雄性野豬會長3厘米獠牙，但因野豬咀嚼食物，牙齒鋒利，同樣可以咬傷人，今次野豬襲擊警員，可能基於保護自己，或曾經遭受人類傷害，對人類產生仇恨，一般情況下野豬甚少襲擊人類。

本港野豬多次出沒鬧市。（香港野豬關注組）

醫生：野豬咬傷可細菌感染

急症科醫生馮顯達表示，市民若被野豬咬傷，如果是獠牙刺傷，傷及肌肉及神經線，醫生會評估傷口是否深入組織，再決定醫治方法包括是否需要縫針，他表示，被動物咬傷有百分之五機會可能細菌感染，野豬口部有葡萄球菌或鏈球菌，需要消毒及清洗傷口，一般會使用抗生素及打破傷風針。

陝西野豬闖村咬死人

本港的野豬數目多達3,300頭，去年本港有1,002宗野豬出沒或滋擾報告，當中涉及3宗傷人。近年較嚴重傷人案是2018年10月10日，一頭有獠牙的巨型野豬在黃大仙富山邨近瓊東街出沒，一名步行前往富山邨公廁的女士突被襲擊，被咬傷手及右腿。同年1月底，中國陝西安康市紫陽縣裴垻村，一頭野豬闖進村莊，結果一名66歲男子慘遭咬死，其妻亦被咬傷。