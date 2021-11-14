Chickeeduck今移走劉曉波銅像　交還社民連

上周五（12日）多個政府部門突然搜查Chickeeduck天后興發街分店，指店舖前的劉曉波銅像等物品阻礙街道，勒令於明日（15日）屆滿前移除。今午約12時，劉曉波銅像被運走，老闆周小龍表示，目前將銅像交還社民連，暫時無地方可以展出，現時Chickeeduck租賃店舖困難，仍希望將來覓得可將劉曉波銅像擺方店內的店舖。



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今早約11時半，社運人士古思堯抵達Chickeeduck天后興發街分店，安排人手運走劉曉波銅像，其間有途經市民拍照留念。中午12時左右，銅像被搬上貨車運走，而同樣被勒令清理的座椅及樓梯則仍留在店舖外。周小龍及古思堯表示，政府部門要求Chickeeduck在明日屆滿前移除走相關物品，周小龍與社民連商討後，決定今先將銅像移走。

事發上周五下午約3時，食環署、警方、地政總署等多個政府部門合共10多人，前往天后興發街56號Chickeeduck 藝術生活百貨店搜查，並發通告指接獲市民投訴，店舖於街道上擺放阻礙物造成阻街，非法佔用未批租土地，要求他們於下周一（15日）屆滿前移走擺放在門前的一尊劉曉波銅像、座椅及樓梯。據悉，該尊劉曉波銅像3個月前由社民連送贈。

上周五（12日）食環署等多個政府部門搜查Chickeeduck天后興發街分店：

