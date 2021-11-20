燒雞翼變燒銀紙　九華徑無牌燒烤場大批食客犯禁被票控

荔景九華徑燒烤場無牌經營超過18年，因鄰近市區深受歡迎，疫情下生意也未受影響，每逢周末及假期，場內人頭湧湧，政府部門雖然多次掃蕩，甚至懸掛「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」警告橫額，但情況未見改善。昨晚（19日）警方突擊掃蕩九華徑兩燒烤場，消息指當時場內有近300人，有市民被控違反599G限聚令，燒烤場負責人則被帶署調查。



昨晚8時許，警方六輛衝鋒車抵達燒烤場，大批警員走入燒烤場調查，指場地屬無牌經營，群眾聚集相隔距離少於 1.5 米又多於 4 人，即屬違反限聚令。據了解，警方於燒烤場登記所有人的個人資料，現場約有二、三百人，警方向部分人發告票。其後，警員分批帶市民離開。

九華徑燒烤場一直是區內毒瘤，因鄰近市區，生意暢旺，燒烤場負責人不但毋懼違法經營，近年更大肆擴張，規模越做越大，每逢周末及假期，場內座無虛席，燒烤場所產生的氣味、噪音、光污染等問題影響附近居民，假日時荔景山路兩旁泊滿違規車輛，影響巴士出入及救護車上落瑪嘉烈醫院。燒烤場因無食肆牌照，食物衛生堪憂。

燒烤場屢掃不絕 跨部門橫額警告市民勿光顧

在有利可圖下，燒烤場雖被多次票控及掃蕩，但仍繼續經營，幫襯人群未見減少，在九華徑燒烤場附近的荔景山路近盈暉臺路段近日掛起多幅巨型橫額，是葵青地區管理委員會，與警察、消防、食環、民政、環保署、地政總署六個政府部門的聯合呼籲「切勿光顧九華徑無牌燒烤場！違者將被檢控」的字句。

《香港01》記者今晨到燒烤場了解，發現多款警告橫額，除了多個部門的「切勿光顧」橫額外，還有「請勿違例停泊車輛 請勿喧嘩 多謝合作」，以及葵青區地區管理委員會的警告橫額。而村口則停泊一輛警車，多名警員在附近巡邏，燒烤場則未見有人。

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事件亦引起網民熱議，「容許佢非法經營！大魚落網！」、「咁就150萬，今鋪fat fat啦 呢招勁」、「罰錢同拉過個老細都搞唔掂，可能錢多繼續開檔，依家你搞市民，睇吓啲市民係咪錢多，嚇到到啲客唔敢再去，睇吓會唔會自動收檔」、「 點解唔罰個老細，而罰一把比佢老點咗嘅市民？」

過去一年食環署檢控42次

葵青民政事務處回覆《香港01》表示，九華徑無牌燒烤場所發出的噪音及氣味不單對附近居民造成滋擾，其處理及所售賣的食物亦未通過有關部門所訂定的衞生規定及安全標準。顧客光顧無牌燒烤場除食物安全風險外，亦可能觸犯預防及控制疾病（禁止群組聚集）的規例，違例停泊的車輛亦會被檢控。食物環境衞生署及警方會加強巡查，並會對違例者採取執法行動。葵青區地區管理委員會呼籲，切勿光顧九華徑無牌燒烤場。

食環署表示，一直關注九華徑兩個燒烤場涉及無牌經營食物業的情況，並經常採取執法行動及突擊拘控。過去一年（去年11月至今年10月），食環署人員向九華徑兩個經營無牌食物業的燒烤場負責人共提出42宗檢控，包括26宗拘控。就已被定罪的個案中，最高及平均罰款分别為50,000元及18,346元，當中有8名被告更被法庭判處監禁4個星期。根據《食物業規例》，任何人無牌經營食物業，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁6個月，另加每天罰款900元。食環署會繼續留意上址情況及採取適當行動。