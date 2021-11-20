九華徑燒烤場扮持牌食肆　警方拘捕17人涉欺詐　票控82客違限聚令

九華徑無牌燒烤場開完又冚，冚完又開，無視法紀，主要原因是燒烤場利潤驚人，足以抵銷損失，警方昨（19日）晚大舉掃蕩，採取「左右開弓」策略，既對燒烤場負責人迎頭痛擊，拘捕17名負責人及職員，亦讓食客得到「深刻教訓」，票控82人違反限聚令，罰款5000元，嚇阻市民不要光顧，以斷燒烤場收入來源，才能有效切除這個困擾區內18年的毒瘤。



警方昨晚聯同食環署突擊搜查九華徑兩間無牌燒烤場，發現燒烤場假裝成持牌食肆一樣，門口貼有安心出行，並向顧客訛稱燒烤場屬於「B及C」類食店，但其實是無牌經營，有詐騙之嫌，警方遂以涉嫌「欺詐」及「無牌管有無線電通訊器具」拘捕17名燒烤場負責人及職員；食環署同時以涉嫌「無牌經營食物業」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）」拘捕兩名燒烤場負責人。17人暫准保釋候查，下月中旬向警方報到。

兩間燒烤場合聚集727名食客 82人被票控

當時，兩間燒烤場合共聚集了727名食客，警方發現有些人沒有戴口罩，或者大批人同一張枱，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向82人發出定額罰款通知書。

警方亦向場內涉嫌觸犯《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的727名食客發出警告，同時於附近一帶發出了18張交通定額告票通知書，拖走一輛對道路造成嚴重阻塞的私家車。

警方表示，該等燒烤場並沒有相關食肆、製造食物及消防等牌照，而在疫情嚴峻期間亦罔顧防疫規定，對公眾健康及安全造成一定風險。而燒烤場經營時所發出的燒烤氣味及噪音嚴重影響附近居民，同時亦導致附近一帶交通造成嚴重阻礙。

警方今年掃蕩四次

由一月至今，除定期巡查外，警方聯同食環署對上址無牌燒烤場共進行了四次執法行動，向該燒烤場負責人提出檢控，同時亦向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的相關人士作出檢控。

警方呼籲巿民切勿光顧無牌燒烤場所, 違者可被票控違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。另外，根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款50,000元及監禁六個月。此外，使用「假安心出行」或相關餐飲業務告示會干犯《刑事罪行條例》「使用虛假文書」罪行，違者最高可處監禁十四年。警方會繼續聯同食環署聯合突擊行動，及對違例者嚴厲執法，以減低2019冠狀病毒病在食物業處所傳播的風險。