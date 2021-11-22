污水廠墮井意外｜母死父一度命危　女兒內地返港認屍　神情哀傷

小蠔灣污水處理廠上周四（18日）發生墮井工業意外，造成四名工人一死三傷，其中46歲女死者王喜梅與60歲男傷者李金華為夫妻關係。今（22日）早近9時，王喜梅的女兒已由內地趕返香港，在親友陪同下到葵涌公眾殮房認屍，女兒神情哀傷，親友在旁安慰。據悉，死者女兒現年約20歲，目前於內地就讀大學三年級，她為家中獨女，得悉父母工作遇意外後，趕返香港處理母親後事及父親治療安排。

及至今午2時半，醫管局發言人表示，三名男傷者情況穩定。



女死者王喜梅的女兒及親友到葵涌公眾殮房認屍。（馮國良攝）

事發上周四下午4時許，警方接報指四名工人被困於約8米深沙井，消防員到場發現46歲女工人王喜梅俯伏井底約0.5米深污水，另外三名男傷者則被困離地底6米深的工作平台。消防員於一個多小時後將四名傷者全部救出，並由救護員分送三間醫院，其中王喜梅送院後證實不治。另外三名傷者分別為王的60歲丈夫李金華，與分別59歲及51歲男工，截至昨晚，三人的情況分別為危殆、嚴重及穩定。

消防處署理消防區長鍾道峰於意外當日記者會稱，其中三名工人於井內進行更換喉管工程，人員到場時未見傷者有佩戴安全帶。渠務署署長翌日回應事件表示，署方已委任副署長負責督導獨立調查小組，派員到場蒐證，配合勞工署及警方查找事故原因。