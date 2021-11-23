警拘洗黑錢集團14人　涉清洗3.8億元　主腦與7被捕人為家人或情侶

警方搗破一個洗黑錢集團，涉嫌於過去一年半利用60個銀行戶口處理逾3.8億元犯罪得益，當中2,500萬元為50宗本地及外地詐騙案的騙款。警方於昨日及今日（22日及23日）搜查洗黑錢集團位於火炭的運作中心及多個地點，拘捕14人，涉嫌串謀洗黑錢罪；當中包括主腦及骨幹成員，主腦及其中7名被捕人士屬家人或情侶關係。行動中，警方檢獲逾37萬現金，以為凍結相關銀行戶口及證券公司逾2,000萬元。



警方財富情報及調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，洗黑錢集團運作約一年半，他們招覽家人及其他人，開設個人銀行戶口、空殼公司及公司戶口，用作傀儡戶口，收取在本地或外地詐騙得益，並利用戶口轉賬清洗黑錢。集團利用其中一名骨幹成員於火炭的公司作運作中心，在內操作傀儡戶口。集團操控60個傀儡戶口合共清洗逾3.8億元犯罪得益，犯罪得益清洗過後，會在短時間由骨幹成員在櫃員機提取，或轉賬到證券公司戶口或其他銀行戶口。當中2,500萬元相信為50宗詐騙案的騙款，包括8宗本地及42宗外地案件，涉及電話、電郵、網上情緣及投資騙案等。

洗黑錢集團招覽他人開設傀儡戶口，收取在本地或外地詐騙案得益，並利用戶口轉賬清洗黑錢。（翁鈺輝攝）

警方於昨日及今日展開情報主導、代號「飛絮行動」的拘捕行動，搜查火炭工業中心單位及多處地方，以串謀洗黑錢罪拘捕9男5女本地人，當中3名為骨幹成員，其中1名為主腦，主腦與7名被補人士為家人或情侶關係。警方稱，暫時未發現家人收取報酬，但不排除有報酬，仍須調查。行動中，警方檢獲逾37萬現金、50張銀行卡、電話、電腦及大量銀行文件，凍結相關銀行戶口及證券公司逾2,000萬元。

鄧凱彤指，目前調查所得，最高騙款金額是一宗投資騙案，受害人為一名30歲女文員，她今年2月結識一名居於美國男子，對方聲稱可提供高回報低風險投資活動，受害人交出55萬元後，對方失去聯絡。除了上述50宗詐騙案，其他犯罪得益來源仍待調查，初步可能涉及未報案受害人或其他案件，而犯罪得益存入證券公司後的用途及去向同樣有待調查。