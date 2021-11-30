石硤尾6女童驚遇露鳥男　25歲建築工落網　揭手機藏拍裙底裸體照

本月（11月）中旬，石硤尾先後發生兩宗涉及破壞公眾體統罪的案件，案中共有6名女童受害，她們年齡只有9至12歲。警方經調查後，今（30日）早上在石硤尾白田邨拘捕一名25歲男子，並發現被捕男子的手機內藏有3宗拍攝女學生裙底相，以及一宗在港鐵車廂自拍露體的不雅照片。被捕建築工已被落案控以相關罪名，明天（星期三）提控法庭。



被捕的25歲姓謝男子，報稱任職建築工人，與案中6名受害女童互不認識，警方相信疑人是有目標向年幼女學生犯案。深水埗警區刑事調查隊高級督察黃瀚緯今（30日）晚在記者會講述案件，首宗案件發生於今年11月11日下午1時30分，4名12歲女童放學後在石硤尾中央遊樂場聊天，當時一名本地男子出現，他未拉上褲鏈裸露下體。4名女童見狀意圖避開，但該男子仍走向女童，令4名女童受驚，跑離現場。其中一名女童返家後將事件告知母親，其母於是報警。

另一宗案件則發生於11月19日早上約7時30分，兩名9歲及10歲女童結伴上學，途經石硤尾白田邨一樓平台時，發現身後有人跟蹤。當兩女童轉身查看時，一名本地男子拉低短褲直接露體。2女童受驚下立即逃離現場，事後向老師講述事件，由老師報警。

警方接報跟進調查，深水埗警區刑偵人員及分區特遣隊人員，經過情報分析及翻查區內閉路電視，鎖定一名目標男子，並於今日早上約8時採取拘捕行動，在石硤尾白田邨對開，以「破壞公眾體統」罪拘捕涉案的25歲男子。

經進一步深入調查，警方發現被捕男子曾於今年5月至6月期間，曾3次在公共屋邨樓梯及港鐵站電梯範圍，拍攝3名女學生的裙底相，並且曾一次拍攝自己在港鐵車廂內露體的相片。警方再以「公眾地方行為不檢」罪拘捕被捕男子，疑犯經扣查後，已被暫控兩項「破壞公眾體統」罪及4項「在公眾地方行為不檢」罪，案件將於明日（12月1日）上午在西九龍裁判法院提堂。

警方呼籲，如市民目擊有關案件，或曾遭遇類似事件，請致電3661 8884與深水埗警區刑事調查隊第五隊聯絡。

警方十分重視兒童及青少年的安全，並提醒市民時刻保持警剔，留意身邊有無可疑人士尾隨或徘徊。如果察覺到危險，請到人多地方暫避，保障自身安全，並報警求助。。