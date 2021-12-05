西貢奪命車禍　25歲死者為已故藝人成奎安男孫

西貢清水灣科大對開迴旋處今(5日)凌晨奪命車禍，25歲死者成俊賢為已故藝人「大傻」成奎安的男孫，阿賢出事噩耗傳遍村內，村民皆表婉惜。有村民表示，阿賢的父親人稱「細傻」，是成奎安的兒子，成奎安共擁有兩名妻子，阿賢屬大婆一房人，「大傻」生前非常疼愛這名男孫。「細傻」接受《香港01》電話查詢時承認事件，並哀傷地說：「有心」，指現階段許多事情要辦，不欲多談。



死者父親（細傻）趕抵車禍現場了解。

車禍發生後，死者成俊賢的父親「細傻」曾趕抵現場，滿面憂心，當得悉愛子正送院急救，馬上趕赴醫院。《香港01》記者今晨到南圍村採訪，一名女子應門後表示，死者與父母同住，由於家人剛入睡，暫不宜訪問。

村民表示，死者為「細傻」兒子，成奎安的孫兒，當年成奎安離世時僅13歲，還一臉稚氣，「大傻」生前很疼愛他，奈何阿賢英年早逝，令人傷感。據悉，成俊賢生前從事汽車打蠟工作，平日不愛開快車，親友對他發生奪命車禍感震驚。

成奎安鼻咽癌2009年病逝

「大傻」成奎安，是香港著名影星，從影以來共出演350多部電影和多套連續劇。他是西貢南圍村原居民，03年當選村代表，04年成奎安被診斷患上鼻咽癌，09年8月27日與世長辭。

死者生前與家人居住在西貢南圍村。（楊嘉朗攝）

今晨（5日）4時12分，成俊賢駕駛一輛本田私家車，沿清水灣道往西貢方向行駛，駛至近科技大學對開迴旋處前，疑收掣不及失控撞向左邊石壆，再撞向路中分隔石壆上一指示牌後，私家車炮彈飛車式向前直衝約30米，飛越兩條行車線後，撞向路中迴旋處上一路牌，再撞向一棵約8米高大樹後四輪朝天，橫亘在迴旋處的草叢上，成俊賢被救出時血流披面，送院搶救無效。

清水灣道一輛私家車失控撞向路中石壆後翻側，再衝前撞向迴旋處後四輪朝天，司機送院搶救後不治。（陳永武攝）