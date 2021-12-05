成奎安孫兒清水灣道車禍喪命　半百親友傷心路祭

已故藝人「大傻」成奎安的25歲男孫成俊賢於今（5日）凌晨駕駛私家車，在西貢清水灣道科技大學對開迴旋處失事喪命。約50名親友下午帶同花束等，返回現場路祭。其間死者的父親「細傻」亦在場，各人神情哀傷，有女親友更哭崩軟癱在地上，要身旁人攙扶，見者心酸。



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下午約5時，死者「阿賢」的父親「細傻」與一眾親友等約50人，返回意外現場的清水灣道科技大學對開、近清水灣道與大學道交界迴旋處進行路祭，在場有警車停泊。所見路祭儀式由道士主持，親友將死者的衣服掛在被撞毁的路牌上，並擺放花束及啤酒等祭品。

路祭期間親友撒溪錢，又不斷呼叫：「賢仔，收嘢呀！」眾人神情哀傷，有女親友更痛哭倒地，要在旁親友攙扶。不少駕車路過的司機亦停車觀看，惟遭親友大聲喝止。整個路祭歷時約40分鐘，之後親友陸續離去。

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事發於今凌晨4時12分，成俊賢駕駛一輛本田私家車，沿清水灣道往西貢方向行駛，駛至近科技大學對開迴旋處前，疑收掣不及失控撞向左邊石壆，再撞向路中分隔石壆上一指示牌後。私家車炮彈飛車式向前直衝約30米，飛越兩條行車線後，撞向路中迴旋處上一路牌，再撞向一棵約8米高大樹後四輪朝天，橫亘在迴旋處的草叢上，成俊賢被救出時血流披面，送院搶救無效。