元朗沙埔村再現毒貓案　村民料10多貓狗遇害　兇徒仍在逃

繼上周沙埔村出現毒狗事件後，今日（17日）下午，又有村民發現村內有貓屍，懷疑被同樣手法毒殺，有兇徒將老鼠藥摻雜於食物，令貓狗誤食毒餌致死。村民吳小姐估計，遇害貓狗數量合計已有10多隻，而村內隱蔽處亦發現有人放置老鼠藥。



村民吳小姐表示，同類案件於本月內已發生幾宗。上周三（8日），她的鄰居在農場貨倉飼養的兩隻狗，亦被主人發現身亡。事隔兩日，上周五（10日）吳小姐飼養的兩隻愛犬同被毒害，兩犬死狀明顯，屍旁遺有嘔吐物，為摻雜著紅色老鼠藥的白飯。

毒殺事件沒完沒了，至本周三（14日），她再在村內發現一隻貓抽搐及嘔白泡，已報警協助，交由愛協治理後並無大礙。今日下午又發現一具貓屍體倒卧在樹下，屍身已腐化，相信死去一段時間。貓隻懷疑同樣被人投下毒餌，將老鼠藥摻雜於食物，誤食致死。吳小姐估計，村內遇害貓狗數量合計已有10多隻，感到痛心。

吳小姐又發現村內隱蔽位置，例如木瓜樹下、樹葉堆中被人放置老鼠藥、肉骨頭，不知道是何人投放。她轉述刑事調查隊回覆指，有關政府部門並沒有在村內放置老鼠藥。因應事件，吳小姐家裏倖存的兩犬，已囑咐家人特別留意及照顧，並已於家外附近，裝置閉路電視，希望能攝錄可疑人行蹤。吳小姐對事件感到憤怒，向外界釋出訊息，希望所有人「可以不愛但不要傷害」。

警方表示，今日（17日）下午2時53分，再接獲元朗沙埔村居民報案指，村內樹下發現貓屍，懷疑與先前案件有關，警方接報到場後，將案件列作殘酷虐待動物處理，並交由元朗刑事調查隊調查。