元朗毒狗｜老鼠藥溝白飯毒殺兩犬　狗主哭問﹕點解咁樣殘殺佢哋？

元朗沙埔村發生冷血毒狗案，兇徒懷疑將混入老鼠藥的白飯掉進村屋內，兩犬誤食後中毒身亡，警方列作殘酷對待動物處理。狗主吳小姐指娘家村屋飼養4隻唐狗，「由BB開始養大」，感情深厚，未料到13歲的BB和11歲的妹豬疑遭毒害，她禁不住飲泣稱﹕「有好多回憶.....佢哋好有性，點解你哋要咁樣殘殺佢呢？」更自責未能好好保護愛犬。她希望盡快緝兇，還愛犬一個公道。



放工後與家中4犬散步1、2小時，可謂從事10多年動物義工吳小姐的日常習慣，但今日（10日）下午5時許，吳小姐一如既往返回沙埔村住所後，聽到另外兩犬妹妹和王妹不尋常的狗吠聲，再行前一望，沒料到其餘兩雌性成年唐狗13歲BB和11歲妹豬竟遭到毒害斷魂身亡，她形容兩犬的死狀明顯，屍旁的白飯嘔吐物伴隨着帶有紅色的老鼠藥，其後隨即報警求助。

警方接報到場經初步調查後，懷疑狗隻曾吃下攝入老鼠藥之毒物。吳小姐平常只以乾糧及狗小食餵飼狗隻，「被毒死的兩隻較貪吃，會吃別人餵飼的食物。」因此懷疑兩犬於半夜誤食，今日凌晨2點，家人亦聽到兩犬吠聲比平嘈吵，但當時不以為意，目前估計懷疑有人從窗口將老鼠藥拋入屋內。

吳小姐續談到兩犬身世一度哽咽，「BB由出世開始飼養，會與我同女兒同床共眠；而妹豬原為流浪「倉狗」，當時有倉庫搬遷，因不忍心狗隻無家可歸，便收養下來飼養了大概8年。」她稱兩犬性格溫馴，一般並不會胡亂吠人，但村民對流浪貓狗反應兩極，目前正考慮將狗隻搬遷至其他地方飼養。而吳小姐為獨立動物義工，每日都會餵飼40多隻流浪貓狗，並會收留及替流浪貓狗進行絕育手術，現已收養60多隻貓狗，並為牠們尋找領養家庭。

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早於本月7月晚上，村內已出現狗隻被毒害事件，居民發現有疑似來自村外的可疑人士及車輛出入，並在村內逗留了至少1、2小時。吳小姐表示當時已深信類似事件會陸續發生，但村民們亦都認為報警作用不大，結果不了了之。

「可以不愛，但不可以傷害。」吳小姐呼籲大眾尊重生命，而村民不要再放養貓狗，千萬不要將飯餸留在街上待貓狗進食，因不能避免被人混入老鼠藥而誤食其中。另外，又指一般貓狗叫吠並不代表敵意的態度，也可以是打招呼的一種表現。

愛協發言人回覆本報查詢指，兩具狗屍將暫存於愛協中心。而警方將案件列求警調查，並交由元朗警區刑事調查隊跟進。