選舉前夕｜涉網上煽動投白票　襲擊警員票站人員　35歲男子被捕

立法會選舉投票日（19 日）前夕，警方繼過去一連兩日（16日及17日）拘捕兩名男子，涉嫌在網上發佈煽動他人攻擊票站、投白票及殺警等帖文後，再鎖定多一名35歲男子，同樣涉嫌在網上發表同類言論，並於今日在柴灣區將他拘捕，檢獲手提電話及電腦。



被捕男子報稱任職文書工作，涉嫌干犯「煽惑他人有意圖造成身體嚴重傷害」、「刑事恐嚇」、「煽惑他人刑事毀壞」罪。警方網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察戴子斌，今午在記者會上稱，有人藉着明日立法會選舉，煽惑他人去攻擊票站、去投白票，企圖干擾選舉進行，網罪科承接警方過去兩日行動，鎖定另一名男子，企圖發佈煽惑言論，包括以孤狼式襲擊傷害警務人員、票站人員，及鼓吹使用暴力進行破壞等。

警方經情報收集及深入調查，於今日在柴灣區拘捕該名35歲中國籍男子，並檢取一部手提電話及一部電腦，行動仍繼續，不排除有更多人被捕。戴子斌稱，被捕男子是在網上一個社交媒體平台及另一個社交通訊平台發佈煽惑言論，內容字眼包括「用火攻」、「武裝」、「孤狼式襲擊」及「會有紀律部隊成員受傷」等。

戴表示，「自從2019年年中，喺互聯網被一啲激進份子滲透濫用，去不停宣揚仇恨同暴力，目的係企圖導致社會分化、製造恐懼，同破壞社會安寧」，被捕人自2019年開始至今已在有關媒體發佈涉案相關言論。

記者問及警方是否因為明天有立法會選舉，才作出今日的拘捕行動？戴子斌僅指：「我哋今次嘅拘捕行動，其實係就住有冇人喺呢一個嘅互聯網世界上面，發佈一啲煽惑他人犯法或者進行一啲非法行為」，又稱「警方係絕對尊重市民嘅言論自由，但呢啲自由唔係絕對嘅」，重申「互聯網世界唔係一個無法可依嘅世界」。