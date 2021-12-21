馬游塘三級火│同屋住磨擦多　專家指積怨多時易爆困獸鬥

將軍澳馬游塘村發生恐怖燒人案，揭示相見好同住難的問題，兩名同住一間寮屋的六旬老伯，疑養狗及居住問題積怨多時，冬至前夕終爆發嚴重衝突，姓陳（69歲）老翁被人淋易燃液體點火焚身，他頓變火人，頭、手及腳多處燒傷，送院搶救後目前情況危殆，而屋內的一頭狗亦葬身火海，兇徒涉傷人被捕。



被捕男子姓孫（67歲），被捕時表現冷靜，黑布蒙頭被帶走。據悉，孫與陳伯同住馬游塘村一間寮屋，屋內飼養三頭狗隻，昨（20日）晚8時37分，兩人因居住及養狗問題引起爭執，吵得面紅耳赤，孫突情緒失控，向陳伯潑淋易燃液體，並點火焚身，陳伯閃避不及猶如火人，同時波及雜物，寮屋頓陷火海，消防到場最終將火救熄。

遭淋液體燒傷的陳伯傷勢危殆。

《香港01》記者今晨重返馬游塘村了解，早上仍未解封，有警員把守，地政署人員曾到場檢視火警位置。有街坊表示，屋主花名叫「長毛」，居住上址寮屋數十年，早前搬來另一男子同住，兩人均報稱無業。

附近屋苑女保安透露，經常見到案中兩名老伯出入，但他們通常獨自一人很少結伴同行。據悉，寮屋養了三頭狗，火警時兩頭受驚逃上山，其中一頭被綁住慘遭活活燒死，其後兩頭狗隻自行返回寮屋，躺在山坡上悶悶不樂，似在等待主人。至中午現場解封，寮屋付之一炬猶如廢墟，鋅鐵皮焦炭堆滿一旁，磚牆附近有一頭燒焦狗屍，頸脖繫着鐵鏈，因無法逃跑而葬身火海。

竂屋山坡出現兩頭狗隻。（馮國良攝）

關注轉體建議申請體恤安置遷走

香港防止虐待長者協會助理總幹事林文超表示，香港地少人多，兩名長者租住一單位同住非常普遍，惟相見好同住難，生活上容易磨擦，「好似共用廁所廚房，爭執就特別多，唔係話你霸住廁所，就話你偷咗擺喺廚房食物」，他表示，兩名已有心病的長者不宜同一個單位，否則容易困獸鬥，隨時釀成慘劇，建議有類似問題的長者可以聯絡社工，申請體恤安置，有了獨立住所有關問題即可迎刃而解。