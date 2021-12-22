赤鱲角兩死工傷｜兩男工墮污水井送院亡　另3工人疑吸入沼氣不適

赤鱲角一工地發生奪命工傷，兩名工人墮污水井昏迷送院後不治。今日（22日）早上9時38分，警方接獲報案指，赤鱲角駿群路有2名男工人意外墮污水井。2名男工陷入昏迷，救援人員到場將他們救起，工人由救護車送北大嶼山醫院搶救，情況危殆，其後該兩名工人證實不治。現場另有3名工人懷疑吸入沼氣感到不適、由救護車送院治理，他們情況嚴重。

現場傳出懷疑沼氣的異味，有消防員攜同儀器到井口測量，事後有工友到醫院了解情況。現場消息指，工地懷疑泄漏硫化氫，警方正調查案件，案件暫列工業意外處理。據了解，兩名斃命的男工友分別年約30至40歲，包括一名姓范男工育有兩名年幼子女，另一名姓趙死者則育有一名小朋友。



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勞工處表示現正調查今日（22日）上午在赤鱲角發生的一宗致命工作意外，意外中兩名男子死亡，另有3名男子情況嚴重。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

上月18日，小蠔灣污水處理廠亦發生工人墮沙井意外，釀一死一命危慘劇。事後，渠務署署長彭雅妮指，署方會配合勞工處及警方進行深度調查，署方已成立由副署長督導的獨立小組徹查事件始末。