赤鱲角兩死工傷｜兩好爸爸魂斷污水井　遺年幼子女無依無靠

赤鱲角兩男工魂斷污水井，同時奪走兩個家庭的幸福！兩死者趙高（38歲）及樊柱樑（34歲）疑於污水井工作吸入沼氣身亡，眾家屬難捨至親枉死，在醫院外哭斷腸，令人唏噓，兩死者妻子均稱痛失家庭支柱，趙太哭問：「我老公先得嗰30幾歲，我帶住個女，我都唔知點算？」



不幸意外身亡的男工趙高，妻子在醫院外向傳媒表示，與丈夫育有一名8歲女兒，「依家只係淨返我同我個女，佢（丈夫）係家庭支柱，無咗佢我都唔知點生活。」趙太表示，丈夫在上址工作數年，家翁在內地因患癌離世，之前為籌醫療費舉債，目前工作薪金高卻相對危險，為了生計只好硬着頭皮開工，「我嚟咗咁耐無人接觸過我，畢竟係一條人命！你叫我點生活、點樣過？我老公先得嗰30幾歲，我帶住個女，我都唔知點算！」

趙太稱，至今仍未有人向她交代事件，並指丈夫的工作環境相對高危，「應該要做足安全措施先畀個工人落去，無理由就咁戴個口罩落去，送嚟（醫院）嗰時已經無呼吸。」今次事件有5名工人出事，其中兩人死亡，趙太直指有關公司責無旁貸，必須交代情況。

死者樊先生的妻子（啡色衫）及死者趙先生的妻子，今午在醫院外接受傳媒訪問。（翁鈺輝攝）

另一死者樊柱樑的母親表示，兒子已婚及育有兩名3歲及1歲子女，「有乜可能自己跌落去？我個仔有全家，兩個細路仲咁細……日後嘅生活點樣過？」樊太表示，丈夫曾經向他透露工作時只戴上外科口罩，「佢叫做新人喇，人哋叫佢做乜都要做，都要頂硬上，佢都有講過好危險，有機會做水喉同屎喉，有機會要走嚟走去。」

據家屬指，工友有工作安全指引，但家屬質疑公司沒有做好檢查，就讓員工開工導致意外，「你唔會畀個員工戴個口罩落去，做啲咁危險（工作）！」樊母續指，事發至今仍沒有人交代事件，據他所知兒子出事時只戴上外科口罩，並沒戴上其他氧氣裝備。樊母指，兒子在上址工作約兩年，平時主要負責水喉的工作，但是為了生計只好繼續進行高危工作，希望公司向家屬交代情況。

+ 5

警方：兩男子吸入不明氣體暈倒 送院後死亡

警方表示，今（22日）早上9時38分接獲報案指，有兩名男工人於機場駿群路一個約4米深的污水井內進行檢查工程期間懷疑吸入不明氣體，其後暈倒。警員接報到場後，消防救出被困的38歲姓趙男工、34歲姓樊男工，他們昏迷被送往北大嶼山醫院治理，其後被證實死亡。警方初步調查後，相信樊男及趙男於上址檢查期間，吸入不明氣體不適暈倒。案件列工業意外，其死因有待驗屍後確定。至於，另外3名男工包括34歲姓李男子、37歲姓蔡男子及65歲姓陳男子，3人懷疑吸入不明氣體不適，清醒被送往北大嶼山醫院治理。