4青年誤墮搵快錢陷阱　遭禁錮酒店房兼盜資料作洗黑錢　警拘7人

一個洗黑錢集團涉嫌以「搵快錢」作招徠，誘騙4名青少年到觀塘一酒店房間聲稱進行面試，其後禁錮並沒收4人銀行咭及銀行密碼等以作洗黑錢活動。警方於昨日（23日）進行拘捕行動，以「非法禁錮」及「盜竊」罪拘捕7人。



秀茂坪警區反三合會行動組主管朱紹麟督察表示，集團先以「搵快錢」作招徠，並透過社交平台宣稱可提供10萬報酬，誘騙介乎22至28歲的3男1女青少年，到觀塘一酒店房間作面試，並進行交易，但其後隨即非法禁錮4人，要求他們交出銀行咭及銀行密碼等資料，再沒收他們的手機。

秀茂坪警區刑事部人員於昨日（23日）進行拘捕行動，持法庭搜查令進入4間涉案酒店房間，並在其中一房間救出案中4名受害人，同時以「非法禁錮」及「盜竊」罪拘捕的本地6男1女，介乎19至48歲，部份人士有三合會背景，經初步調查，當時集團正利用受害人資料進行洗黑錢活動，期間在2名被捕人士身上搜回所有受害人的電話，案件中受害人共損失約1.6萬元。今次行動相信已搗破一個洗黑錢集團，所有被捕人士現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區反三合會行動組跟進，目前不排除有更多人被捕。

秀茂坪警區反三合會行動組人員向傳媒簡報案情。（劉漢權攝）

警方呼籲年輕人求職同時，切勿貪圖「搵快錢」借出或出售銀行戶口，以免騙徒有機可乘作非法用途。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。