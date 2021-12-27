荃灣油柑頭村赤麂誤墮引水道 　愛協消防合力營救

生性溫馴及細瞻的小赤麂，今（27日）下午3時30分，被發現跌落荃灣油柑頭村村內一條引水道內，有市民目睹擔心牠有危險，於是報警。警員及消防員接報到場，並通知愛護動物協會到場協助營救。在拯救過程中，赤麂一度受驚掙扎，並於引水道間徘徊，更曾失足跣倒。最終，4名愛協人員聯同消防員的協助下，利用一個大網將其安全救上，由於赤麂容易受驚，拯救人員悉心照料，用毛巾替牠包裹，避免受嚇。經檢查後，赤麂之蹄甲及背部有皮外輕傷，並將受驚赤麂送到安全位置，放歸野外。



根據嘉道理農場之綱頁顯示，赤麂被送進拯救中心的赤麂很多是受到流浪狗襲擊、墜進引水道、被困路邊鐵欄，或是被汽車撞倒而受傷。可是，赤麂的拯救和康復工作是十分困難的。在很多個案中，赤麂身中的傷勢其實並不是令牠們致命的原因，而一種由壓力引發，名為捕捉後肌病的致命病症令其喪命。

赤麂與黃麖兩者是不同品種，赤麂是香港現時唯一的原生鹿科動物，但一直被坊間誤會為黃麖，事實上赤麂的身形較龐大，體長有約1至1.2米長。赤麂性格溫馴細膽，在興奮和報警時會發出如狗吠的聲音。在2006年漁護署進行大型普查，才發現在港的所謂「黃麖」，全部是赤麂，而現時在《野生動物保護條例》中，受保護野生動物一項上仍是寫上黃麖，而非赤麂。

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由於赤麂個性十分膽少，容易受驚，如市民遇到受傷赤麂，應盡快聯絡愛護動物協會24小時拯救熱線 27111000 或漁農自然護理署熱線1823。