荃灣油柑頭赤麂出沒綠化地改劃建私樓　環團憂消滅其生存空間

香港少見赤麂曾多次於荃灣範圍被發現，包括油柑頭的兩塊綠化地，但近月兩塊綠化地被改劃用途作興建私樓。有環保團體表示，改劃用地於上月的城規會通過，惟漁護署在會上並未能提供近年赤麂在香港的最新數據，更在會上稱赤麂是本港常見的動物，其生態價值並不高。

環保團體強調，若在該地進行工程，基於赤麂容易受驚致死的習性，定必會大大降低赤麂的生存機會。加上，該綠化地鄰近大欖郊野公園，擔心會對周邊環境造成一連串的影響，例如失去綠化地原有的保護作用。有前區議員則認為改劃並未有顧及附近的交通情況，亦擔憂會出現「越食越大」的情況，日後會把整個山頭用盡。



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對於赤麂，普遍市民或對其認知不高，但若提到ViuTV近期熱播的節目《香港秘密搜查官》，大家便略知一二。節目中，赤麂被稱為「本土傳說生物」，鮮有市民見過牠的真面目，而製作組更成功使用足跡攝影機錄得赤麂真實面貌。根據嘉道理農場對赤麂的介紹，赤麂（Muntiacus vaginalis）是香港唯一的原生鹿科動物，亦是野生動物拯救中心常會接收的哺乳類動物之一，多數因受到流浪狗襲擊、墮進引水道、被困路邊鐵欄，或是被汽車撞倒而受傷。由於赤麂個性十分膽小，容易受驚，常會發生捕捉後肌病（Capture myopathy），因受驚而引發動物肌肉中化學反應，最後導致主要器官衰竭和死亡。

翻查資料顯示，赤麂在今年便兩度在荃灣區內出現，其中一次在荃錦公路荃灣方近芙蓉山村，另外一次則在是次改劃的荃灣油柑頭村綠化地附近。根據城規會文件，改劃用地為《荃灣分區計劃大綱草圖編號S / T W / 3 4》其中一部分，當中指出應付迫切的需求，兩幅位於油柑頭的「綠化地帶」用地已改劃為「住宅（乙類）」支區，以發展私營房屋，料提供約1,880個私營房屋單位。

政府擬將疄鄰油柑頭村的綠化用地，改劃為「住宅」用途，地皮鄰近麗城花園作中密度私營住宅發展，可提供約1,880個私營房屋單位。（資料圖片／余俊亮攝）

環保觸覺研究主任劉加揚指出，赤麂近年時常在荃灣出沒。以往他於油柑頭附近帶領活動時，不時聽到赤麂的叫聲。加上，今年新聞報道中亦曾發現赤麂的蹤跡，相信有赤麂在上址棲息。劉加揚提到，上月城規會討論油柑頭的綠化用地時，他曾要求漁護署提供赤麂的出沒數據，惟當時署方未能提供最近數字及生態評估報告，只有2006年的舊數據。經追問下，署方代表卻突然表示赤麂在本港屬十分常見的野生動物，生態價值不高，他對署方的說法感到奇怪。

專家建議政府定期在預設發展綠化地設足跡攝影機

劉加揚亦提到，綠化地的植物多為赤麂的主糧。在綠化地改劃後，意味將會迎來不少工程，赤麂除了失去棲息地外，工程的噪音或會導致赤麂死亡。他解釋，赤麂天性怕人及膽小，對於聲音及震動尤其敏感。牠們感到緊張時，血液中便會產生毒素，影響體內器官，有機會致死，從而影響牠們的生存機率。而且油柑頭綠化地鄰近大欖涌引水道及大欖郊野公園，擔心改劃用地會造成一連串的影響。

劉加揚建議在發展綠化地時應進行完整的生態調查，亦不應參考過時的報告數據。他希望部門能定期在預設發展綠化地設立足跡攝影機，評估動物數據，並應先發展棕地，避免使用郊野公園邊陲地帶，使其失去具保護作用的緩衝地帶。

荃灣西前區議員易承聰提到，該綠化地的交通依賴一條單行線，即使單行線作擴寬，亦對附近麗城的交通造成莫大影響。（資料圖片／余俊亮攝）

荃灣西前區議員易承聰則表示，得知政府想發展上述地方，惟未能提供充分的理據。他提到，該綠化地的交通依賴一條單行線，即使單行線作擴寬，亦對附近麗城的交通造成莫大影響。易承聰指出，以往麗城一帶的海安路及海富路在繁忙時間已有擠塞的情況出現，在柴灣角一帶更會擠塞15至30分鐘。

易承聰提到，基於附近部分道路如荃灣路的隧道因先天性限制使其難以進行擴寬，當局卻決定交由發展商自行處理該路段工程，他擔心會重現旺角行人天橋拖延逾20年的情況出現。加上綠化地位於山上，現時道路空間不足讓消防車雲梯通過，擴闊道路後能否讓這些緊急車輛通過亦是未知之數，易承聰擔心或會影響日後的緊急救援工作。基於油柑頭兩塊綠化地佔麗城的半個山頭，他亦擔心當局會借機「越食越大」，「因為收咗部分地，之後就可以話可保育價值唔高，就慢慢用晒個地方」。

《香港01》正就事件向漁護署查詢。