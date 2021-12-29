搜立場新聞｜《立場》曾下架評論、停收贊助　董事總編輯相繼辭職

今年6月24日《蘋果日報》因被保安局凍結資產而停止運作，與民主派理念相近的傳媒是否可繼續營運備受關注。《立場新聞》於6月27日發公告，指為保障支持者、作者及編採人員，將有5項措施減低各方風險，其中包括余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚等6人辭去董事職務，僅蔡東豪及時任總編輯鍾沛權留任。

及至11月1日鍾沛權在個人Facebook表示，因家庭原因辭任《立場新聞》總編輯，並由副總編輯林紹桐署任。今早警方國安處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。



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《立場新聞》於6月27日發公告，指「國安法改變了我們熟悉的香港」，但《立場新聞》在報道上不自設禁區，但「凡重要的、具公共性、關乎公眾利益、有新聞價值的事實和觀點，都會盡力報道。過去如是，日後也如是。」

該公告亦交代一系列措施，以保障支持者、作者及編採人員，減低各方風險。《立場新聞》將今年6月前刊出的博客文章、轉載文章和讀者投稿等評論文章，全部暫時下架。《立場》會與作者確認繼續刊出的意願和風險後，再考慮合適安排及重新刊出，並會持續將網站內容備份。

公告又指，為免《立場》一旦「遭遇沒頂之災」，浪費支持者金錢，將暫停接受贊助、中止「MyStand 計劃」付費會員的月費轉帳安排，以及停止接受新會員及新贊助款項。而當時《立場》指財政儲備足夠應付未來9至12個月的開支，並呼籲支持者將贊助轉投其他同樣自主獨立、堅持言論和新聞自由的媒體、自由記者、評論人及新聞業界組織。

此外，《立場》為保障同事，已於今年５月份終止了入職半年以上員工的僱傭合約，並以高於法例要求的補償額結算了年資，並以不低於原來條件簽訂新合約重新聘用。絕大部份員工留職，繼續如常工作。而原本《立場新聞》共8名董事，除蔡東豪及鍾沛權繼續留任外，其餘余家輝、周達智、吳靄儀、何韻詩、方敏生及練乙錚等6人辭去董事職務。

直至今年11月7日，鍾沛權在其個人Facebook 發文表示，因家庭原因，已於11月1日起辭任總編輯一職，並由副總編輯林紹桐署任。