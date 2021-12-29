搜立場新聞｜警國安處動員200人　手鐐鎖署任總編輯押返觀塘蒐證

警方今（29日）大規模搜查《立場新聞》，同時在多區拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則協助調查。據了解。警方行動早於清晨6時展開，並動員超過200名警員，今早8時許，以手鐐反鎖署任總編輯林紹桐雙手，押返觀塘《立場新聞》辦公室，並帶備大量膠箱，預料用作盛載證物。



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今晨約6時天色仍昏暗，數名警務處國安處人員抵達《立場新聞》位於觀塘開源道55號開聯工業中心辦公室，並曾拍門惟無人回應。其後大批警察機動部隊及便衣人員陸續到場，並拉起封鎖線，將各傳媒記者趕至樓下開聯工業中心外設置的記者區。

及至8時10分左右，《立場新聞》署任總編輯林紹桐被探員帶返《立場新聞》辦公室，林紹桐雙手被扣上手鐐反鎖背後。警員同時帶備多個膠箱進入大廈，相信稍後會帶走證物。

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今晨6時，警方同步在多區拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩。前董事何韻詩Facebook指，警國安處到何韻詩住所以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕何韻詩，現被帶往西區警署。此外，警國安處人員持法庭手令，前往《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇位於沙田顯徑邨的寓所調查，其後帶走陳協助調查。

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警方表示，警務處國家安全處今日（12月29日）上午，執行由法院根據《香港國安法》第四十三條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。