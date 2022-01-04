土瓜灣路邊發現可疑車輛　疑與紅磡撞警車案有關

警方今日（4日）在土瓜灣馬坑涌道路旁，發現一輛可疑的黑色豐田私家車，該輛私家車車頭及右邊車門有損毀，而且車頭並無掛上車牌，駕駛者亦不見蹤影，惹人懷疑。多名警員在場調查，現正根據車尾的車牌登記資料，嘗試聯絡車主了解事件。

現場消息指，警方懷疑這輛私家事疑是昨午（3日）在紅磡半島廣場發難狂撞警車的豐田私家車。車廂內一片凌亂，有多件衣服，亦有兒童的公仔及書包。警員在其中一個袋內發現一張出生紙



警方其後確認到車主的身份。下午1時許，車主派了一名男性朋友到場了解事件。據他所指，車主早前將涉事車輛借予另一名朋友，惟不知其身份，故不知車輛發生意外。

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昨日（3日）紅磡崇安街18號半島廣場停車場，一名保安員發現一輛豐田車尾的車牌「吊吊揈」，上前查看時發現豐田車頭沒掛上車牌，於是報警。警員接報到場了解事件，警車停泊在豐田車尾附近，兩名警員向豐田司機查問，並指示他出示身份證，未料司機發難，突然倒車駛離停車位，結果撞及警車車頭。

警員一度擎槍戒備，阻止豐田逃走，惟豐田駛出車位後，隨即向前左轉駛離現場，其間再推撞警車左側車身，導致警車車身受損。由於撞擊力猛烈，警車被推撞後亦導致車尾撞及一輛寶馬私家車。豐田之後沿路駛離停車場，途至5樓時逆線撞向一輛正駛往6樓的順豐客貨車，客貨車33歲姓伍女司機腰部傷疼痛，事後需送院治理。消息稱，涉事豐田一車共4人，車上載有一男一女及兩名年約6歲的女童。