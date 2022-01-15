毒販蒙混過關失敗　海關連破兩毒案　檢7000萬元冰毒大麻花拘３人

海關於上月底到本月中在海陸兩路破獲兩宗販毒案，人員先在加拿大海運到港的即食燕麥片中檢獲110公斤大麻花，其後又在墨西哥空運抵港的太陽能板內檢獲63公斤「冰」毒，兩案檢獲毒品市值高達7000萬港元。海關經調查後在新界區拘捕2男1女。並發現兩案的販毒手法與早前案件非常相似，懷疑販毒集團事隔多月想用同類手法企圖蒙混過關。



海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官陳紹裘指，去年12月31日海關港口及海域科人員檢查一批由加拿大海運到港的即食燕麥片，發現1160箱貨物中，有100箱藏有110公斤懷疑大麻花，佔整批貨物約8%，大麻花總值約2240萬元。海關毒品調查科接手調查，並於1月13日採取行動，分別在元朗及上水拘捕16歲無業男子及34歲貨車男司機，二人現正被拘查。而16歲男子負責簽收該批貨品。

陳紹裘續指，毒販將毒品混入正常貨物，手法常見，但這宗案件的犯案手法與去年12月6日海關破獲的大麻花案相似，販毒集團同樣由加拿大運送即食燕麥片來港，當時海關檢獲108公斤大麻花，並在市內另一個儲存倉檢獲45公斤大麻花，總共153公斤大麻花，市值高達3200萬元。海關現正調查兩案是否有關連。陳紹裘估計這批毒品主要供應本地市場，不排除毒販在農曆新年前夕囤積大量毒品應市。

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海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟指，1月10日海關在香港國際機場檢查一批由墨西哥抵港的太陽能板，並在兩塊太陽能板中發現63公斤冰毒，市值約4700萬。海關毒品調查科接手調查，發現收貨地點是粉嶺一個儲存倉庫，行動中拘捕一名36歲物流公司女負責人。

海關調查發現這批貨物由一間墨西哥物流公司直接寄到香港的物流公司，惟該墨西哥物流公司過去一年未有貨物寄抵香港，懷疑企圖隱藏寄貨人身份，以逃避海關人員抽查。林澤麟指，這案的運載路線及貨品與去年一宗太陽能板運毒案有多處相似，當時海關檢獲180公斤冰毒，海關相信販毒集團事隔3個月後再用相同手法犯案，是試圖蒙混過關。海關呼籲物流界要適當核查貨品，如發現有可疑，應立即通知海關，市民切勿因一時貪念，協助他人運送不明貨品。