內地人購本港公司　遭凍結轉走$1470萬兼勒索　銀行經理等5人被捕

本港發生近年罕見詐騙案，涉及銀行經理濫用職權。犯罪集團在本港開設一間公司，並出售予一名身處內地人士，利用受害人不熟悉本港銀行開戶業務及法例，無將公司銀行戶口轉名，並串通一名銀行經理，待戶口注入1470萬元後，向受害人訛稱資金涉及犯罪活動將其凍結，一方面要求受害人提供繳交資金證明文件，另一方面將資金轉往傀儡戶口，同時勒索100萬元用作解凍用途。警方接報調查，成功截停轉帳，並於前日（14日）拘捕4男1女涉案人士。



灣仔警區刑事支援隊案件主管黎焯楓表示，警方上月上旬接獲1名受害人報案，指她在內地透過中介公司，收購一間香港本地公司及接收相關銀行戶口。受害人其後開始營運生意，銀行戶口存入1470萬元生意貨款，但隨後1名銀行經理聲稱受害人涉及犯罪活動，要求凍結該戶口，及要求受害人繳交資金證明文件及自行聯絡收購公司的中介。同時，主腦向受害人勒索100萬元，訛稱用作解凍該戶口。受害人處理文件期間，發現資金無故被轉走，於是報警求助。

犯罪集團主腦註冊公司及開設銀行戶口，轉讓予受害人，但無將戶口轉名，並串通1名銀行職員，當銀行戶口注入資金後，立即砌詞凍結戶口，並指示將資金轉往傀儡戶口。 （陳浠文攝）

警方接報後聯絡銀行，截停該1470萬元轉帳並將其凍結。警方調查發現，受害人收購公司後，未有即時將銀行戶口轉名，公司前董事趁機將資金轉帳到2個傀儡戶口。灣仔警區刑事調查隊第一隊聯同灣仔警區反三合會行動組於上周五（14日）展開行動，趁犯罪集團主腦相約受害人面交100萬元贖金時，將他拘捕，同日拘捕男銀行經理、男公司前董事及2名傀儡戶口持有人，合共4男1女，年齡介乎31至60歲，涉嫌「串謀詐騙」、「洗黑錢」及「行使虛假文書」。 行動中，警方檢獲一批證物，包括2張銀行本票、一些提款收據及公司註册文件等，而所有被捕男女現正被扣留調查。

灣仔警區反三合會行動組第二隊主管陳辛銓表示，其中2名被捕人士無業，有三合會背景，並為該犯罪集團的主腦及骨幹成員，他們註冊公司及開設銀行戶口，轉讓予受害人，但無將戶口轉名，並串通1名銀行職員擔當內應，當銀行戶口注入資金後，立即砌詞凍結戶口，並指示將資金轉往傀儡戶口。

警方指，今次案件涉及銀行職員濫用職權，近年少見。由於涉案銀行職員主要處理公司客戶，因此有較多機會接觸公司戶口操作，繼而參與今次罪行。警方強調，犯罪集團利用受害人對開戶及香港法律的無知及有人濫用職權，令受害人幾乎蒙受過千萬損失。