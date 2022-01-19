有片．梁天琦出獄｜警派四車護送離開監獄　沿途設路障查車

因參與2016年農曆新年旺角騷亂而被判囚6年的「本土民主前線」前發言人梁天琦，按法例扣減刑期後，今晨（19日）刑滿提早出獄，結束4年牢獄生涯。據悉，由於梁天琦身份敏感，當局為免大批傳媒追訪或其支持者到場，選擇在凌晨時份放人。梁直接由警方七人車載走，初時有其他車輛「護送」，期間共有四輛車分道揚鑣；同時，警方亦設置路障截查車輛，以防橫生枝節。



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凌晨時份，據了解，多名警方便裝人員、以及懲教署職員已在石壁監獄戒備。及至凌晨約2時半，有三輛據知屬於警方的七人車，魚貫駛入監獄。約6至7分鐘後，三車隨即離開，一直沿嶼南道駛走，相信梁天琦在其中一車上。同時，警方亦在嶼南道設置路障，截查車輛。三輛車其後由嶼南道轉入東涌道，據悉期間有第四輛車加入「護送」行列。

車隊途至青馬大橋近青衣西北交匯處時，四車突然分道揚鑣行駛，其中一輛駛往昂船洲方向、一輛沿三號幹線駛走、一輛銀灰色七人車則由青衣西路駛至荃灣路，經由德士古道、沙咀道抵達仁濟醫院，並在急症室對開掉頭，其後途經新界南總區警察總部及行動基地，駛至荃錦交匯處後，沿象鼻山路長驅直入新界。該車其後沿屯門公路、經大欖駛至元朗公路，最終目的地為天水圍警署，入內後未有再駛出。

此外，有多家傳媒在較早時梁天琦選舉時報住的元朗地址守候，惟至清晨6時35分仍未有梁的蹤影。