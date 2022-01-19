獨家有片．梁天琦出獄｜凌晨近3時放監　由七人車接走

「本土民主前線」前發言人梁天琦，因參與2016年農曆新年的旺角騷亂，被判囚6年。梁於2018年1月22日起還柙，至今已在囚4年。據知，他在獄中行為良好，按法例扣減刑期後，今日（19日）刑滿出獄。凌晨近3時，梁天琦由警方七人車接走，結束4年牢獄生涯。據悉，懲教署因應警方要求及在囚人士的意願和安全，安排有關人士在凌晨時段離開監獄。



今日凌晨約2時40分，數輛七人車進入大嶼山石壁監獄，未幾即駛走。梁天琦懷疑由其中一輛警方七人車接走，其餘三輛車初時沿途「護送」，中途分道揚鑣離開；同時，警方在嶼南道設置路障，截查車輛。

懲教署回覆《香港01》查詢時指，因應警方的要求和顧及在囚人士的意願和安全，懲教署作出相應措施，安排有關人士在凌晨時段離開石壁監獄。

消息指，由於梁天琦為「敏感人物」，預料出獄後仍會被「監視」。而梁出獄後，勢將引來大批傳媒追訪及支持者到場，據知當局曾商討方案，包括讓梁天琦自行離開監獄，或派出專車接載他至某處。

昨午（18日），梁天琦家人已在其facebook轉頁發出「預告」，呼籲支持者毋須特意長途跋涉到石壁接梁天琦出獄，以及讓他盡早歸家團聚等。貼文又提及，梁天琦的專頁將遵照法律意見，在今日（19日）凌晨零時停止運作，並移除所有內容。記者所見，踏入今日凌晨零時，有關專頁已立即被移除。

梁天琦事件回顧：



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現年30歲的梁天琦，於2015年加入黃台仰創立的「本土民主前線」及擔任發言人。2016年1月，梁天琦代表本民前參加立法會新界東補選，並以「光復香港，時代革命」為競選口號。2016年農曆新年，食環署在旺角朗豪坊掃蕩無牌小販，本民前號召支持者聲援小販，梁天琦當晚宣布進行合法競選遊行，其後在場群眾與警察爆發衝突，更演變成騷亂。事後梁天琦及本民前成為傳媒焦點，知名度大增。而新東補選最終由公民黨楊岳橋以160,880票勝出，梁天琦則取得66,524票以第三名落敗。梁雖然敗選，但選舉結果遠超外界預期。

新東補選後約半年，梁天琦於7月宣布參選2016年新界東直選。惟7月22日選舉事務處選舉主任發信要求梁天琦交代港獨立場，梁天琦最終簽署了「確認書」，否認會繼續推動港獨，但仍於8月2日獲通知提名無效。

直到2018年1月，梁天琦被控參與旺角騷亂的案件開審，至6月被裁定暴動及襲警罪成，判處6年監禁。梁天琦認為判刑過重，並就刑期上訴，但於2020年4月被上訴庭駁回。2019年反修例運動期間，梁天琦的「光時」競選口號被示威者廣泛使用，梁於同年7月在獄中發表公開信，指香港人已展示無比勇氣，改寫歷史，懇請市民不要被仇恨支配自己，「在危難中更要始終保持理性的思考」。