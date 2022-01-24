隨機傷人｜深水埗重案組查疑兇身份　街坊：見到光頭人特別留意喇

深水埗大南街昨（23日）晚發生無差別傷人案，一名尼日利亞及一名本地男子，遭一名額頭半禿的中國籍男子以鎅刀襲擊，分別割傷頸部及面部。消息稱，兩名傷者及施襲者均不相識，疑人行兇動機不明，不排除為隨機襲擊案，警方將其列為「危險人物」加緊追緝。今早約9時，深水埗警區重案組第三隊在大南街一帶調查，向街坊打探疑人身份線索。

在大南街擺檔11年的的鄧先生表示，事發時已收檔，查看疑人閉路電視截圖，稱未見過他，但疑人額頭半禿，相信很容易被認出，「驚就驚，但都冇辦法，認（住）佢喇，好彩佢易認！」



閉路電視拍到疑犯手持懷疑鎅刀。

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鄧先生指出，大南街過往未發生過隨機傷人事件，平時白天經常有軍裝警員巡邏，「呢度一向都好安全」，不過夜晚「好亂」，排檔收檔後有另一批非本地人擺檔。他認為疑人「應該精神有問題，你咁樣𠝹人冇乜得益㗎！」

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案發昨日（23日）晚上7時許，一名尼日利亞籍38歲男子及一名52歲姓陳本地男子，在大南街及桂林街交界被一名中國籍男子以鎅刀襲擊。目擊街坊稱，疑犯先於大南街近325號位置，用鎅刀割傷一名非洲裔男子的後頸，再於大南街與桂林街交界襲擊另一本地男子，之後往欽州街方向逃走。警方經初步調查，案件列「傷人」，案件交由深水埗警區重案組跟進，暫未有人被捕。警方指，疑犯為一名年約40至50歲中國籍男子，身高約1.65米，中等身材，案發時身穿灰色外套、黑色上衣、灰色長褲及白色運動鞋。據《香港01》獲得的閉路電視圖片所見，疑人離開現場時，右手持有一把懷疑鎅刀物件，而疑人外貌為一名中國籍中年男子，額頭半禿。