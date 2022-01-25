童樂居虐兒案｜警再拘控2名院舍女職員　受害兒童累計至35人

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒案，今（25日）警方指，西九龍總區重案組繼續跟進調查，今日在黃大仙及牛頭角再拘捕兩名分別25及29歲院舍女職員，控以各一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。案件將於明日（26日）上午在九龍城裁判法院提堂。目前警方一共就此案拘捕20人，不排除將會再有拘捕行動。案件受害幼兒亦增加2人至35人，全部送院檢查。

據悉，最新發現的兩名受害兒童，年僅16個月及17個月大，今次被捕兩人皆為現職人員，一人工作1年7個月，另一人則工作5個月。另外，童樂居已全數提交6萬多小時的閉路電視影片予警方，目前專案小隊已檢視四成影片。



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警方去年12月22日接獲童樂居舉報，聲稱收到市民投訴，指有職員在院舍的戶外遊樂場虐待兒童。警方隨即展開調查，檢取及翻看閉路電視片段後，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑、掟兒童落地下或「掟埋牆」等行為施虐，於是先後拘捕20人，全部是院舍的幼兒工作員。