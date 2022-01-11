童樂居虐兒案｜警再拘2名幼兒工作員　累計16人被捕　增3受害幼兒

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生駭人驚聞的虐兒事件，警方日前先後拘捕及落案起訴14名育兒工作員。消息指，警方今日（11日）再拘2名女子，目前仍然在童樂居內工作，任職幼兒工作員，分別25歲及28歲，至今累計16人落網，受害幼兒亦增加3人至29人。



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警方去年12月22日接獲童樂居舉報，聲稱收到市民投訴，指有職員在院舍的戶外遊樂場虐待兒童。警方隨即展開調查，檢取及翻看閉路電視片段後，發現有幼兒遭職員打頭、扯頭髮、掌摑、掟兒童落地下或「掟埋牆」等行為施虐，於是先後於去年12月22日、12月29日，以及今年1月3日拘捕14名女子，全部是院舍的幼兒工作員，年齡介乎23至63歲，並落案起訴各一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪。

鑑於案件涉及大量錄影片段，西九龍刑事總部迅速抽調21名探員成立一個專案小隊，全力翻看閉路電視錄影。院舍分階段向警方提交資料，直至今年1月8日為止，警方共檢取4.6萬小時的片段，專案小隊已完成13%的工作，預計需要檢視6萬小時影片，需時2個月完成檢視工作。

警方連日來檢視影片，據悉過去三日再發現有20多個不同時段及地點的虐待事件，部分涉及早前被捕人士，其中數次則涉及另外2名女職員，遂於今日將她們拘捕，兩人目前仍然於童樂居內工作。同時警方發現再有3名幼兒受虐，已安排他們到醫院接受檢查及治療。