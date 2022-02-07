大埔殺兄案｜打破老人村寧靜　村民睹疑兇將九旬母帶離兇案現場

大埔社山路田寮下村人煙稀少，出入的多是老人家。村民對殺兄命案無不驚訝，在通訊群組中互通消息。68歲死者與九旬母親及外傭同住事發單位，門外仍然血迹斑斑。鄰居向《香港01》表示，有村民目睹疑兇昨日（6日）傍晚約6時，將九旬母親帶到村內另一間屋，然後才報警。外傭回家發現男僱主伏屍屋內，情緒激動，叫嚷聲警覺鄰居前來查看，見死者已經臥於血泊中，返魂乏術。



死者與九旬母親及外傭同住事發單位，門外仍然血迹斑斑。（蔡正邦攝）

大埔社山路田寮下村一名68歲姓鍾男子，昨（6日）晚6時許疑被胞弟揮刀殺害，倒斃村屋內；64歲胞弟被警方拘捕。消息稱，事發時雙方因家事爭執，有人突然揮刀將胞兄殺害。警方列謀殺案展開調查，並安排法醫到場蒐證。

據了解，鍾家有6兄弟姊妹，死者排行第二，與九旬年邁母親及一名外傭，同住於事發的約700呎村屋地下單位。事發單位門外仍然血迹斑斑，鄰居向《香港01》表示，有村民目睹疑兇昨日（6日）傍晚約6時，將九旬母親帶到村內另一間屋，然後才報警。救護員接報入村後，一度前往九旬婦所在的村屋；與此同時外傭回家發現男僱主伏屍屋內，情緒激動，叫嚷聲警覺鄰居前來查看，救護員亦都趕到，惜見死者已經臥於血泊中，返魂乏術。

據知死者育有一子，已長大遷出。涉案被捕胞弟則64歲，排行第三，原本在深圳工作，近年已退休回港，住在距離上址村屋約100米外一間寮屋。據了解，三弟中三輟學後，大多數時間要靠家人「接濟」，性格較為孤僻，不時會因小事與家人爭執嘈交。但由於他們以客家話爭執，鄰居難以了解內容。