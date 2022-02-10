休班警馬鞍山偷拍裙底斷正　遭事主男友截獲　涉「窺淫罪」被捕

馬鞍山新港城中心昨日（9日）發生偷拍裙底案件，一名男子當場被捕，據知被捕男子為休班警務人員。事發時，有人拍下截停疑人過程並將其上載社交網站。據了解，涉「窺淫罪」被捕的46歲姓區男子，為休班警員，隸屬警務處交通部中央交通違例檢控組，負責檢控交通違例事項。《香港01》正向警方查詢。



現場消稱，昨日（9日）晚上7時許，22歲女事主在新港城中心一間超市內購物時，突然發現有人用電話「炒底」，放近其裙底位置。女事主發現後大呼質問「你影咩呀？」有人聞言轉身逃走，驚動事主男友追前，雙方由商場3樓追至2樓，疑人終被截停。保安員隨後將疑人帶到保安室，交由警員拘捕。據悉，警方發現疑人的電話內，有10多張懷疑涉案的相片。

據網上片段所見，當時一名束馬尾的男子，於商場內截停涉偷拍男子，一手捉住其衣領，並喝罵「你無事又走去『較腳』？呢個X樣影裙底呀！我捉賊呀」，數名保安在旁安撫，男子又稱「唔好摸我電話呀！破壞證物呀，唔好以為我紋X哂身唔X識規矩呀」。一名相信為商場男職員在旁稱「唔好咁勞氣，等差人嚟，佢無得走喇咁多人喺度」，男子再稱「你無得走喇，企埋一邊唔好阻住人做生意」。

《香港01》正向警方查詢相關事宜。警方初步指，於昨日（9日）晚上7時13分接獲報案，指一名男子懷疑偷拍一名22歲女子裙底。警方事後拘捕一名46歲姓區男子，押返馬鞍山警署調查。