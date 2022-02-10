疫情｜明愛臨床護師染疫後授課5小時　疑傳染同病房5長期病患

新冠肺炎第五波疫情迅速擴散，包括公立醫院病房亦疑出現爆疫。明愛醫院懷信樓一間內科及老人科病房，一名臨床護理導師懷疑於染疫後在病房內教授其他護士近5小時，傳染同房5名高齡長期病患病人。現時兩名病人獲發藥物希望降低病毒量，另外3人因末期癌症及病毒量低正在觀察。

政府專家顧問袁國勇今午（10日）到明愛醫院視察後指，不贊成隔離有接觸確診導師的護士，否則會加大醫院運作壓力，他又認為防疫策略有需要改變，但需衡量是否有資源實行及擾民程度，又指因應疫情轉差，市民要心理上準備好如有輕微症狀，可能要在家中隔離，「可能食吓退燒藥、飲多啲水，休息5日好多時慢慢都會好番」。



袁國勇於視察後表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，為內科及老人科病房，共有51張病床及兩張隔離病床。醫院一名臨床護理導師的丈夫於2月7日收到安心出行通知需要強制檢測，兩人同時確診，其後該名導師於2月8開始出現喉嚨痛。院方進行追蹤後，發現同房的第5及第6區，有5名病人有初步確診，他們均為高於70歲的高危長期病患長者，未有接種疫苗。

袁國勇指經爆發追蹤研究後，發現病房的環境及通風氣流均良好，而染疫的臨床護理導師，曾經於2月7日在病房內教導初入職護士，5小時內在病區四處走，教學時「要成日講嘢」，觀察做病人護理，「間中係床邊搞食喉、小便喉」，「當不斷大聲講嘢」，會釋放許多病毒的微粒，即使病房換氣快，但Omicron空氣傳播力高，仍會引起空氣傳播，令病毒在房內擴散。

袁國勇表示，出現爆發的明愛醫院懷信樓12A病房，第5及第6區有5名病人有初步確診。（劉漢櫂攝）

5名病人由於均為長期病患，袁國勇指其中兩人已獲安排瑞德西韋藥物以盡快減低病毒量，另外兩人因為癌症晚期，任何藥物幫助亦不大。最後一名病人的病毒量低，CT值為32，目前正在觀察當中。袁國勇又指發現病房另一名護士亦有確診，她與該名導師沒有接觸，而早前曾接觸另一名隔離病房的確診病人，當時只戴有外科口罩，因此有機會受該名病人感染，暫時估計與導師的傳播鏈無關，但仍需經基因排序確實。

袁國勇指現時疫情壓力非常大，明愛醫院由原定接收50個新冠肺炎病人，至今已接收70多個，因此容易有交叉傳播出現。袁指已向醫院建議包括所有同事工作及回家時佩戴兩個口罩，或非常貼面的口罩；家人如有輕微徵狀，需要即時檢測，職員亦需要先進行病理測試才可進入病房工作。另外如導師需要長時間講話，最好佩戴外科呼吸器，減少釋放出微粒。袁國勇又不贊成隔離有接觸確診導師的護士，「佢哋唔係咩都無戴去接觸，宜家醫院咁緊急，如果咁做（隔離）好快就無辦法再運作」。至於應否暫停醫護教學，袁國勇認為，不教授新入職醫護，對病人影響更大，重申戴N95已可減低病毒空氣傳播問題。

袁國勇又表示隨情況愈來愈差，大家要心理上準備好如有輕微症狀，可能要在家中隔離，「如果有輕微症狀其實唔使點醫，可能食吓退燒藥、飲多啲水，休息5日好多時慢慢都會好番」，騰出醫院及隔離設施床房予有需要的病人。被問到是否需改變防疫策略，袁國勇認為需要改變，「但好多嘢大家可以傾，你講咩都得，有啲人話所有人禁足7日或14日，唔係唔得，但要睇點做得到」，他指需要衡量是否有資源實行，以及對市民能否接受對日常生活的影響，「唔好到時早午晚三餐搞唔掂，啲人要去覆診、攞藥又搞唔到，就好大問題」。

院方指，早前有兩位明愛護士確診，其中一人於1月時任職另一病房，另一位只任職12A病房，最後工作日期為1月31日，兩人已安排隔離治療，相信對爆發影響不是太大。

袁國勇於視察後交代詳情。（劉漢櫂攝）

目前公院員工染疫情況，包括一名北區醫院醫生；10名護士分別於東區醫院、律敦治醫院、香港兒童醫院、明愛、葵涌、威爾斯親王、博愛、屯門、青山、天水圍醫院工作；2名專職醫療人員來自紅十字會輸血服務中心及雅麗氏何妙齡那打素醫院；10位文職、支援人員來自東區醫院、明愛、北區、屯門、青山、聯合、香港中文大學中醫診所暨教研中心工作。

明愛醫院早前有2護士確診，再多一同事及2病人確診，袁國勇教授已前往視察。另外醫院已進行追綜及清潔。染疫者均有做好防護，無病人列為緊密接觸者，20多位員工要檢疫。

明愛醫院發言人晚上表示，醫院感染控制組已進行接觸追蹤調查，發現一名同院護士曾與該導師進餐，被列為密切接觸者，該名護士於2月8日檢測初步確診。

該導師最後上班日期為2月7日，曾於病房內兩個病格進行臨床教學，工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有接觸確診病人及進行任何高風險醫療程序。

醫院昨日安排相關病格的病人進行檢測，兩名分別74及78歲的男病人初步確診。今早為病房所有職員及病人進行篩檢，再發現同病格三名年齡介乎63至100歲的男病人初步確診，所有病人情況穩定。另外，一名護士檢測亦初步確診，但該護士沒有跟導師同時身處病房內，仍在調查感染源頭。有關內科病房會暫停接收新症7日及進行徹底清潔消毒。

袁國勇及其他感染控制專家建議︰



-導師在臨床區域長時間教學時應使用外科呼吸器

-職員無需檢疫，但每日上班前應進行快速抗原測試

-考慮佩戴兩個口罩或更貼面的口罩

-醫護人員應注意自己及家人健康狀況，有輕微徵狀需進行檢測