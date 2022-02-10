疫情｜消息：增986確診、300初確診　檢測超負荷或未反映全面情況

本港第五波疫情嚴峻，昨日更新增1,161宗確診個案，是自本港2020年新冠疫情以來確診個案首次錄得四位數。消息指，今日再新增986宗確診個案，另至少300宗初步確診，數字仍然處於高位。

消息又稱，由於近日個案數字上升，檢測量超出負荷，數字未必可反映全面的真實情況。即意味仍有部份已接受採樣市民尚未正式確診，或當局未完成覆檢其檢測結果。



▼2月9日 朗屏邨鳳屏樓及鵲屏樓圍封檢測▼



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疫情持續在社區蔓延，爆發多條傳播鏈。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日在疫情記者會指出，留意到近期不少個案涉及農曆新年前後的家庭聚會，有部份群組更牽涉10多人。隨新年假期結束，個案陸續浮面，昨日新增1,161宗確診個案，數字首錄得四位數，初步確診則逾800宗。

消息指，今日再新增約986宗確診個案，初步確診亦至少300宗，數字仍然處於高位。消息又稱，由於近日個案數字上升，檢測量超出負荷，數字未必可反映到全面的真實情況，即意味仍有部份的市民完成採樣後，尚未正式確診或未完成覆檢有關檢測結果。

▼2月9日新增「疫廈」▼



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▼2月9日 天水圍天盛苑盛賢閣圍封檢測▼

