彩虹邨謀殺案｜相識一載欠款未清　債主刺死債仔　警檢兇刀毒品

彩虹邨發生謀殺案。一名債仔疑欠債未清，昨（11日）午到債主家中還債及商討債務問題，惟二人發生爭執，最終債仔被債主以牛肉刀刺死。警方昨日以涉嫌謀殺罪拘捕59歲男子，並在事發單位檢回牛肉刀，同時發現單位內有小量冰毒及吸毒工具，因此疑犯亦涉嫌管有危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。



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黃大仙助理指揮官（刑事）梁志恒警司指，昨日（11）下午5時，彩虹邨紅萼樓一住宅單位發生謀殺案。一名39歲姓許男子被人用利器刺傷胸口致死，警方其後拘捕59歲姓趙男子，被捕人為單位的住戶。

警方調查發現，涉案二人為朋友關係，相識約一年，死者曾向趙男借取約2萬元的款項。案發前二人有債務糾紛，當時死者前往趙男住所還債及商討債務問題，惟二人發生爭執，趙男在廚房隨手拿取一把1呎長的牛肉刀，刺向死者右邊胸口位置，導致他受傷及昏迷。趙男隨後報案，報稱死者意外受傷，救護車到場將死者送往聯合醫院搶救，趙男亦陪同送院，但許男延至傍晚6時證實不治。

警方事後進一步調查，趙男亦將事件和盤托出，警方遂以涉嫌謀殺罪將其拘捕。黃大仙重案組隨即接手調查，在涉事單位起回疑兇犯案用的牛肉刀及檢獲發現小量冰毒及毒品吸食工具，並在廚房發現小量血跡。警方將會循謀殺案、二人關係及財務狀況方向作出調查。至於死者死因仍有待法醫解剖及確認。