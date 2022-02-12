彩虹邨謀殺案｜疑犯妻子以涙洗面　自責不在家導致悲劇發生

「我打擊好大，我依家連老公係邊都唔知……。」彩虹邨債主涉嫌殺害債仔命案，姓趙（59歲）疑兇與妻子及兒子同住，事發時趙妻離家外出，回家後整頭家已發生翻天覆地改變，丈夫涉謀殺被拘捕，兒子目睹慘劇一夜無眠，趙妻更是不知所措，哭成淚人，自責假如自己在家，不致發生命案，「我依家想見老公，都唔知喺邊度見到。」



趙妻至今未見丈夫一面，泣不成聲。（黃偉民攝）

疑兇一家三口居住紅蕚樓一單位，趙早年在內地遇上意外，手部受傷失去工作能力，靠領綜援生活。據悉，姓許（39歲）死者居住黃大仙美東邨，與妻女及一對老夫婦同住，他與趙稔熟，經常到趙家吹水煲煙，許曾向趙借錢，惟遲遲未還，每次追債僅稱：「出糧會還錢！」

趙妻憶述，昨日案發時正在外出，突然接獲丈夫來電：「出咗事，快啲返嚟屋企。」趙妻返抵家門時大吃一驚，住所已被圍封，無法入內，其後解封後入屋竟見廚房大灘血漬。由於丈夫已被警方帶走，兩人仍未碰面，趙妻思念丈夫，悲從中來，「我打擊好大，我依家連老公係邊都唔知，我想去探佢都搵唔到，想見佢一面都見唔到。」趙妻後悔當時沒有在家，倘她沒有離開，悲劇或者可以挽救。

事發於昨（11日）午5時許，許到趙家還債，疑因未能還清全數，被趙男用牛肉刀刺死，警方事後以涉嫌謀殺罪拘捕趙男，現正扣查。