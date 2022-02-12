新翠邨檢測站縱火｜27歲男不滿檢測站安排　燒垃圾桶撞帳篷

大圍新翠邨檢測站發生縱火案，一名男子當場被捕。據了解，被捕男子姓潘27歲，無業，獨居於新翠邨新芳樓。今日（12日）下午4時45分，他在新芳樓地下垃圾站縱火焚燒一個垃圾桶後，推着火光熊熊的垃圾桶，步行約百米並進入大廈對開的足球場。該處近日被用作流動採樣站，男子推着起火垃圾桶撞向檢測帳篷，檢測站人員大聲喝止，惟他未有理會，更使用一枝止汗劑噴向垃圾桶助燃，檢測站人員見狀立即將男子按地制服，並用樽裝水救火。事件中無人受傷。

警方到場拘捕男子，經搜查後於男子身上檢獲一把約15厘米長鎅刀、2個打火機等物品，以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕，案件交由新界南總區重案組跟進。消息指，被捕男子縱火之前曾大叫「香港人反抗」。新界南總區刑事總部署理警司陳家瑩晚上交代案件指出，疑犯因不滿檢測站安排，欲制造混亂以表示不滿。疑犯有精神病紀錄，獨自行事，事前沒有受任何人影響，亦沒有證據有其他人參與。



+ 8

根據立法會議員李梓敬早前於Facebook發布的影片可見，該個起火垃圾桶當時在檢測帳篷旁翻倒，用於遮擋帳篷的帆布被人扯下，有兩名工作人員將垃圾桶拖離帳篷，以防火勢蔓延，另有3名職員將疑人按在地上，其間未見男子掙扎。其他市民及職員亦趕至支援，取來多支的樽裝水救火。

《香港01》記者於下午5時趕至現場了解，該名縱火男子已被捕，坐在椅子上及雙手被反鎖在身後，多名警員封鎖現場調查。垃圾桶內的垃圾被焚毀，部分傾倒在地上，旁邊放有數箱早前用於救火的樽裝水。