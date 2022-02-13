簡炳墀逝世｜太太受訪稱簡Sir晚年確診膀胱癌　飽受屙血尿困擾

好漢只怕病來磨，喜歡認叻講「食力」的簡炳墀，晚年亦深受疾病折磨，他曾確診膀胱癌，動過一次大手術，近年飽受屙血尿困擾。「人生必經，冇痛苦走就好」，簡太對《香港01》表示，丈夫晚年腎臟不太好，行路乏力，兩日前因屙血尿及在家跌倒入院，昨日出院回家休養，晚上9時許在睡夢中安詳離世。



簡太指丈夫近年受屙血尿困擾。（蔡正邦攝）

簡太慨嘆：「人遲早都要走，人生必經，冇痛苦走就好，家人都安心！ 」她稱，丈夫近年身體轉差，腎功能轉弱，行路乏力，但不用坐輪椅，昨中午從醫院回家後，至晚上9時許被發現身體僵硬，沒有脈搏，很安詳離世。至於喪事安排，簡太稱會與兒子商量，其中一名兒子正從英國趕回來。據悉，簡炳墀因是原居民關係，葬禮將以土葬形式進行，受疫情影響，在英國的兒子於本月18日才有飛機返港。

四子女各有成就

簡炳墀生前疼愛家人，他於72年認識太太，簡太本身是小學教師，兩人育有兩子兩女，長子簡永強任律師、幼子簡永輝為大律師，簡永輝為自由黨成員，08年曾參選立法會選舉。長女在銀行工作，幼女簡詠茵曾於一個會計師公開比賽中獲全球第一名。此外，簡炳墀有一名12歲大孫。

簡炳墀徒弟葉楚航，於社交平台撰文悼念恩師，稱師傅如同第二個爸爸，他形容簡炳墀「成就了我的人生，我的事業，他給我機會，成為他練馬師生涯其中一位副練馬師，令我踏上今天的路，我榮登冠軍練馬師寶座那一年，就是多得師父的輔助」，衷心祝福他，在天國繼續有光輝的人生，也對他的家人致深切慰問。