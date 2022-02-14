情人節｜晨早拍拖買花　花束較往年平$200　人夫：老婆，我愛你

第五波疫情大爆發，市道慘淡，情人節氣氛大不如前，太子花墟有花店負責人無奈指今年生意額下降，訂單減少，街客亦冷清。亦有指今年運輸成本上漲，花店為做生意薄利多銷，零售價下降。今早9時，陸續有人到花墟買花送給另一半。市民稱花束價錢較往年便宜約200元，另有收花太太稱今年未能外出食飯，「都唔敢周圍去，疫情太嚴重」。



岑先生與太太今早到花墟選購花束，岑先生大方表白：「老婆，我愛你！」（翁鈺輝攝）

岑先生與太太今早9時前到花店揀花、買花，「一年有三次都要送花，情人節、生日同結婚周年。」岑先生稱不感送花「重皮」，太太更稱今年情人節買花「比往年平好多」，並指買年買的玫瑰才400多元，估計往年須600至700元，但就沒有因此買更大紥花，「呢個老公嚟㗎嘛，唔可以昆得就昆。」兩人十分甜蜜，岑先生更在鏡頭真大方表白：「老婆，我愛你，錫啖！」隨即隔住口罩親吻太太面頰，太太大為感動：「好開心，好多謝佢咁多年一直喺我身邊。」

她坦言慶祝方式受到疫情影響，往年會定餐廳或酒店食飯慶祝，但今年就「求其去街市買啲嘢返屋企整嚟食，都唔敢周圍去，疫情太嚴重。氣氛差好遠，一年先一次情人節，冇辦法喇，𠵱家市道又唔係咁好，唯有大家唔好周圍去，快啲等疫情過咗，可以再去街再去旅行，相信係好多香港人希望嘅情況。」

父子同行花墟 感謝太太照顧家庭

蔡先生與6歲兒子在花墟買一紮粉紅色玫瑰贈予太太，稱「太太好錫個仔，個仔揀個花靚，太太都鍾意。」他表示與太太結婚十多年，往年都是自己來買花，多謝她對家庭一路以來的照顧，今早帶兒子外出辦事，於是順道一起去旺角花墟。疫情關係無法外出食飯，蔡先生指「今晚喺屋企煮啲嘢食呀，切個蛋糕呀，簡簡單單地慶祝。」被問到疫下經濟轉差會否縮預算，他笑指「送俾太太無所謂啦，情人節買花一年一次啫。」