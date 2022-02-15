消息：阮民安涉煽動意圖行為及洗黑錢被捕　另一名20歲男同被捕

消息指，警方拘捕藝人阮民安，涉嫌違反《刑事罪行條例》作出具煽動意圖行為及洗黑錢罪今日（15日）被警方拘捕，另外一名20歲男子亦涉嫌洗黑錢罪被捕。

警方國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕41歲男子於去年9月起，於社交媒體上不斷發放具煽動性行為，希望引起憎恨政府、司法及激起香港市民不滿，當中包括去年11月在網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第5波防疫措施包括接種疫苗。



國家安全處高級警司李桂華表示，警方今日於沙田及天水圍拘捕兩名分別41歲及20歲男子，兩人分別報稱為歌手及無業。其中41歲男子涉違反《刑事罪行條例》10條作出煽動意圖行為罪，及《有組織及嚴重罪行條例》25條洗黑錢條例，而20歲男子為其親屬，涉嫌洗黑錢罪被捕。警方進行搜屋後檢獲銀行卡及紀錄等證明相關洗黑錢罪行，保安局局長亦據《國安法》43條實施細則附表三發出凍結財產令，凍結約14萬資產，分別於本地銀行戶口及一個馬會投注戶口內。

李桂華指被捕41歲男子於去年9月起，於社交媒體上不斷發出具煽動性行為，希望引起憎恨政府，激起香港居民以不合法途徑改變依法事項，引起對司法憎恨及引起香港市民不滿。

國家安全處高級警司李桂華交代案情。（羅漢櫂攝）

網上演唱提及「光時」歌曲 呼籲杯葛打針

李桂華又舉例於去年11月，該名男子的網上直播演唱會中，演唱一首有「光復香港時代革命」歌詞的歌曲，李稱於去年7月「唐英傑案」法官判詞已清楚指出，口號具有將香港帶出中國意義，因此被捕男子以歌詠唱出來，希望達到激起香港居民以不合法途徑達成制度上改變。他又涉嫌以圖文並茂，對不滿意的裁決咒罵相關法官，又對警員死傷，包括退休人員作嘲笑及幸災樂禍，李指行為會引起市民對警察仇恨及不滿。

另外被捕男子亦涉嫌於第5波疫情下，大肆抹黑及呼籲杯葛政府的防疫措施，包括對接種疫苗的措施「大唱反調」，李桂華稱於帖文中指「接種疫苗會死人，打完針都未必唔中，睇吓我示範畀你睇，唔跪低都可以生活得好好」，亦用粗言穢語批評專家的意見。

籲捐錢暴動罪手足 警指部分款項用作賭博

另外有關洗黑錢罪行，男子於去年3月發文，呼籲支持因暴動罪被捕手足，其後多人入錢至有關戶口，涉款約100萬。款項首先存入案中20歲被捕人的戶口，李桂華稱警方分析有關款項的去向及用途，「幾大部分去咗私人用途」，包括約15萬用作吃喝玩樂等，及有約27萬用作賭注之用，警方有發現相關投注紀錄。李稱被捕人透過作出煽動行為，「乘機搵錢，中飽私囊」。

根據資料，現年41歲的阮民安（Tommy）為本港男歌手及藝人，他為前男子組合E-kids的成員，與妻子育有兩名兒子。阮民安過去曾表態支持反修例運動，及在反修例示威現場出現。

阮民安於2006年曾在鰂魚涌英皇道涉嫌醉酒駕駛被警方拘捕，及後被罰款5,000元及停牌1年。另外於去年6月19日凌晨，警方於尖沙咀一間無牌酒吧拘捕9男女，當中包括阮民安。阮事後於Facebook專頁發文指，因違反第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》遭發告票，他稱事發當晚在上址進行直播屬工作性質，未有光顧及消費。