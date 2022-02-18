非緊急救護車確診員工　仍被要求消毒救護車　醫管局否認

近日，香港非緊急救護服務員工協會接獲不同醫院聯網車隊投訴，指有人員於工作期間被告知確診，但仍被上級要求繼續工作，負責消毒車廂；而多名列為密切接觸者的工作人員，亦被要求繼續上班並運送病人。 醫管局延至昨天（17日）晚上回覆《香港01》，否認曾指示有關員工清理救護車車廂，與工會說法不一；又指該團隊並沒有8名員工被列為密切接觸者的員工確診個案紀錄。



瑪麗醫院一名非緊急救護服務病人服務助理2月14日確診後，未獲准即時離開醫院，反而要先完成車廂消毒後才能收工。（馮國良攝）

醫管局否認工會說法：確診員工並未要求加班清理救護車

醫管局回覆《香港01》，就瑪麗醫院的個案，院方經過調查，確認有關員工於2月14日晚上7時半左右於鰂魚涌進行最後一程接送病人工作時，接到醫院感染控制組電話，獲告知確診感染。當時接送工作是由車組另外兩位同事繼續處理及完成。 該名員工上報上司後，上司請他回醫院處理個人物品，然後按感染控制組建議離開醫院，並無指示其清理非緊急救護車車廂，而院方亦已安排外判清潔商於翌日徹底消毒有關車輛。

由於上述說法與工會所指有出入，《香港01》再次向香港非緊急救護服務員工協會查詢。該會主席吳城坤堅持原本說法，指該名服務助理與服務控制室，於他確診當日均接獲感染控制組通知，該助理其後兩度曾接獲上級來電，第一次是加班工作期間，在街上接獲上級來電了解其確診過程，另一次則是他於晚上約8時半返回醫院後，一名上級着他「拍硬檔消毒埋架車」，礙於他是合約員工，非常額職位而不敢拒絕，與同事耗時10至15分鐘完成消毒工作後才收工。吳補充指，收工前清潔消毒，屬病人服務助理恆常工作。此外，翌日的確有外判人員再進行消毒。

員工被列為密切接觸者的準測更新 或引致誤會

至於基督教聯合醫院的個案，有投訴指有多名助理被列密切接觸者，目前繼續上班並運送病人。醫管局稱，經查證後發現投訴內容與記錄不符。根據院方記錄，一名病人服務助理的住所於2月9日被列入強制檢測公告，該名員工先後兩日到社區檢測中心進行測試，以及進行快速抗原測試，皆呈陰性，因此該名員工繼續上班。

至2月11日，員工再次進行快速抗原測試，結果為陽性，部門得知有關結果後，已即時通知員工毋須上班，以及要求他到急症室求診，但該名員工延至翌日才自行到急症室求診，檢測結果證實陽性。醫院感染控制組進行接觸追蹤調查，有關個案並未有員工被列為密切接觸者。根據院方紀錄，該團隊並沒有8名員工被列為密切接觸者的員工確診個案紀錄。

主席吳城坤則指，上周約8名病人服務助理接獲控制室來電，了解他們曾與確診同事一同食飯，向他們派發快速檢測包及核酸檢測瓶，其間未明確表明他們是密切接觸者，但由於前幾波疫情期間，曾有同事與確診者食飯約10分鐘，已被定義為密切接觸者，準則或已改變，故此產生誤會。幸好同事的核酸檢測結果均為陰性，釋除疑慮，但同事已加緊自行檢測密度，以防播毒。

而瑪嘉烈醫院的個案，醫管局指，非緊急救護運送服務車組曾於1月19日下午約1時，接載1名病人前往醫院接受治療，當時控制中心並未得知該病人密切接觸者。中心於當晚約9時才被得知，醫院感染控制組隨即作出評估，考慮到當時該名病人只被列為密切接觸者，相關車組員工在工作期間亦有佩戴合適的個人防護裝備，因此認為該員工無須接受檢測。

而在接收到該名病人的陰性檢測結果前，為審慎起見，中心亦安排於翌日徹底清潔及消毒該接送車輛，才供員工再次使用。醫院其後得知該名病人的檢測結果為陰性。鑑於中心當日得知有關資訊的時間較晚，中心主管於翌日早上才通知相關員工。醫管局稱，院方明白員工對事件的關注及為其感染風險感到擔憂，日後會改善溝通避免不必要的誤會。員工如感到擔憂，醫院可安排進行檢測。院方早前亦已接獲相關員工的投訴信，現正處理中。

吳城坤早前批評，醫管局沒有制定疫情下非緊急救護服務工作指引，聯網各自為政。醫管局則澄清，醫院部門會根據醫管局現時既定的感染控制指引，為員工提供適切的個人防護裝備，部門主管亦可按運作需要調派職員處理不同工作程序，指示前線同事使用相應的個人防護裝備或向所屬聯網感染控制組查詢。由於疫情發展迅速，同事在工作上如遇疑問可即時向部門主管提出，以便作出協調。