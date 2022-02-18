$300萬泰達幣劫案9男被捕　3人快測呈陽性　20多名警員需家居隔離

警方昨晚（17日）就一宗涉及300萬港元的泰達幣劫案，於葵涌泰達幣永業街一工業大廈採取拘捕行動，拘捕9名印度裔男子，惟其中一被捕男子當晚經快速測試懷疑染疫，隨即被送往醫院，過程由身穿防護衣的警員押送。

消息指，經進一步快速測試檢查後，9名被捕人士中有3人初步陽性，被送往醫院作覆檢，而20多名參與行動的警務人員須在家居隔離及進行病毒檢測。警方證實事件，並指已安排徹底清潔及消毒相關羈留設施。



其中一名懷疑染疫被捕人，由穿上防護袍警員押送醫院。

事發周二（15日）下午約4時，據報5名分別介乎33至55歲男子相約一名印度裔女子，於紅磡都會大廈一單位交易約300萬港元的泰達幣。惟兩人到達單位後不見印度女，卻突然有多名南亞大漢衝入單位內，以木棍及刀指嚇眾人並搶去其300萬港元，過程中兩名男事主糾紛間受傷。

警方西九龍重案組接手調查後鎖定一批涉案人士，昨日深夜11時許採取行動，於葵涌永業街一工業大廈8樓一單位，拘捕其中8名印度裔男子，惟另有一名印度裔男子攀出窗外欲爬渠逃走。探員見情況危險下只好召消防到場協助，最後於3樓平台發現該名男子，他並無受傷終束手就擒。被捕9人介乎18至25歲。

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據了解，一眾疑犯被押返葵涌警署扣查後，其中一名疑犯經快速測試後，疑對新型冠狀病毒呈陽性反應，須由救護車送院作進一步檢查。其間負責押送的警員須穿上防護袍，而佩槍等裝備則掛在防護袍外。消息指，經進一步快速測試檢查後，9名被捕人士中有3人初步陽性，被送往醫院作覆檢。

警方：曾接觸警員已檢測及自行隔離

警方指就昨日葵涌一拘捕行動中有被捕人士初步確診「2019冠狀病毒病」，曾接觸確診被捕人的警務人員已獲安排進行病毒檢測並自行隔離，現正等候檢測結果。警方已經安排徹底清潔及消毒相關羈留設施。警方又指如有人員確診，會積極配合衞生署跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，包括主動提供有關人員最近工作記錄和執勤表等資料。