警葵涌追查300萬元泰達幣劫案拘9人　其中一疑犯攀窗逃惹墮樓疑雲

紅磡日前發生涉及泰達幣的行劫案，涉款達300萬港元，警方追查數天，於昨日（17日）深夜在葵涌一工廈單位採取行動，其中一名疑犯卻打開窗攀渠逃走，險象環生，警方惟有召消防到場戒備，更一度惹來墮樓疑雲。據了解，該名疑人由8樓爬到3樓平台後被包圍，前無去路只好束手就擒，據悉他被捕時並無表面傷痕。事件中暫有9名印度裔男子被捕。



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事發於2月15日下午約4時，當時兩名分別年約50歲及年約30歲本地男子，相約一名印度裔女子，在紅磡都會大廈一單位內，交易約300萬港元的泰達幣。惟到達單位後，兩人不見印度女，卻突然有多名南亞大漢衝入單位內，圍毆該兩名本地男，並搶去他們帶來的300萬港元。

事主報案後，警方西九龍重案組接手調查，鎖定一批涉案人士，並發現葵涌永業街一工業大廈8樓單位，疑為他們的藏身處。至昨日（17日）深夜11時許，探員見時機成熟遂展開行動，進入單位後，成功拘捕當中8名印度裔男子，卻有1名印度裔男子攀出窗外，打算攀爬外牆的渠逃走。由於其行為相當危險，如由8樓墮下非死即傷，探員見狀只好召消防到場協助。據悉，期間該名男子一度消失在眾人眼前，恐失足墮下。而探員及消防、救護人員等在大廈3樓平台位置，發現該名男子，他並無受傷，由於已被包圍，該男子最終束手就擒。

此外，警方在上述工廈外，發現3輛懷疑涉案車輛，當中包括2輛平治C系房車、及一輛日產R35 GTR跑車。9名被捕男子事後由警車押走扣查。警方亦正追查該300萬元下落。

據了解，一眾疑犯被押返葵涌警署扣查後，其中一名疑犯經快速測試後，疑對新型冠狀病毒呈陽性反應，須由救護車送院作進一步檢查。其間負責押送的警員須穿上防護袍，而佩槍等裝備則掛在防護袍外。