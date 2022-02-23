元朗朗屏邨殺妻案　六旬婦頭部遭硬物重創不治　丈夫涉謀殺被捕

元朗朗屏邨發生殺妻案，賀屏樓一名67歲婦人昨（22日）晚8時許被發現頭部重創，倒臥寓所，其後證實不治。據了解，涉事單位居住一對六旬夫婦，任職保安曾姓男子（66歲），昨晚向他人報稱被溫姓妻子毆打。友人趕往，驚見溫婦頭部重創浴血倒地，馬上施急救並報警求助，曾男則不知所終。

溫婦由救護車送往博愛醫院搶救，其後被證實不治。一度離開現場的曾男至晚上11時許折返，當場被捕。警方正循謀殺方向調查，初步估計死者是被硬物襲擊致死，但仍未能確定兇器。據悉，疑犯患有10年燥狂症、抑鬱及思覺失調，初步調查相信他突然病發襲擊至親。



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今日(23日)下午2時許，探員到涉事單位搜證，檢走一張染血電腦櫈。單位目前被鐵鏈和鎖頭鎖上，鐵閘外有橙、汽水罐及曲奇罐等雜物。據街坊所講，數日前有救護員到上址單位，男戶主曾經激動與救護員爭論，事後有救護員稱屬於家暴案件，懷疑有人曾經把妻子的頭按落地。

警方表示，今日將元朗發生的一宗襲擊致造成實際身體傷害案改列為謀殺案。警方昨晚約8時30分接獲報案，指在元朗朗屏邨一單位有一名女子受傷倒地。警員趕赴現場，發現一名67歲女子頭部受傷，她昏迷被送往博愛醫院治理。該名67歲女子於昨晚11時34分被證實死亡。

警員經初步調查後，在上址拘捕一名66歲男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。經進一步調查後，警方將案件改列謀殺案。該名66歲男子現正被扣留作進一步調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。元朗警區重案組正積極調查該宗案件，呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電36614640與調查人員聯絡。