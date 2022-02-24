張超雄今早刑滿出獄回家　稱:「更明白坐監同屋企人分開的痛苦」

前立法會議員張超雄，被指前年5月在立法會內務委員會時，在主席台前高呼口號接近44分鐘，引起擾亂，涉嫌違反《立法會權力及特權條例》。今年2月4日，張超雄在西九龍法院承認一項藐視罪，被判監禁3周。至今日（2月24日）張超雄刑滿出獄。早上11時許，身穿黑色運動外套、手持個人物品的張超雄離開荔枝角收押所。「好開心，可以返屋企，我更加明白坐監，同屋企人分開嗰個痛苦！」他在友人陪同下離開收押所回家。



至今日（2月24日）張超雄刑滿出獄，早上11時許，身穿黑色外套的張超雄離開荔枝角收押所。（蔡正邦攝）

失明人士、香港失明人協進會執行委員莊陳有今早荔枝角收押所接張超雄，至早11時許，張超雄步出收押所。他接受訪問時稱:「好開心，可以返屋企，呢21日喺刑期嚟講唔算長，但係每一日都好難過。」張表示由於需要與家人分開，加上近日天氣寒冷及疫情在全港爆發，「安全感好低，我更加明白坐監，同屋企人分開嗰個痛苦！」

張又稱，據他所知有懲教人員及在囚人士染疫，監獄內有相應的措施，「作為囚友最辛苦係好被動，會點樣安排隔離或（誰是）有風險人士，我哋都唔係好清楚，只可以大家盡量小心。」另外目前「放風」戶外活動都停止，而家屬亦不能到場探訪。

張超雄稱仍有不少友人及港人在囚令他感到難過。他曾接觸到某些在囚人士，由於疫情關係上庭日期需要押後，並需繼續還押：「有啲可能可以申請保釋，有啲人還押時間長過刑期，變成受困喺入面，希望我哋司法制度盡快去安排，等佢哋可以得到一個公正嘅對待。」

2020年5月8日立法會內會出現衝突，多名泛民議員被逐離場。(詳看下圖)



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前年立法會內會出現衝突 多名泛民議員被逐離場

資料顯示，2020年5月8日立法會內會出現衝突，多名泛民議員被逐離場。下午3時43分，張超雄在主席台前的防線前高舉標語並高呼：「李慧琼」，歴時長達44分鐘，期間有議員投訴指張的行為構成滋擾、阻礙會議進行，李亦多次向張作出警告，惟不獲理會。李最後在議員的多番請求下，最後於5時02分將張趕離會議。

官指會議受到干擾 判張超雄入獄3星期

今年2月4日，張超雄承認於2020年5月8日在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。《國安法》指定法官兼署理總裁判官羅德泉判刑指，張超雄的行為干擾議會運作，帶來嚴重不良的形象影響，導致「文明倒退」，判張超雄入獄3星期。