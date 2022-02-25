竹篙灣民怨爆煲　前線工作人員返工提心吊膽：佢哋當我仇人咁

竹篙灣社區隔離治療設施管理混亂，民怨沸騰，病人逃走、襲擊保安、企圖自殺及集體抗議無日無之，有保安擔心再度遇襲，拒絕送物資給病人，有工作人員向《香港01》直言壓力爆煲，返工膽戰心驚：「我做咗呢度咁耐，第一次見到咁失控，咁多病人想逃走」，他認為政府管理不善，招惹的民憤卻要前線工作人員「埋單」，促請政府正視市民訴求及員工苦況，結束這種困獸鬥狀況。



「星期二（22日），二期至少10人想走，星期三（23日），一期一名非洲裔男子想逃走，星期四（24日），2期54座對出約20人集體走出空地抗議，我做咗咁耐，第一次見到咁多人想逃走」，一名前線工作人員向記者大吐苦水，如數家珍說出連日竹篙灣發生的事情。

他說自從本周二（22日）發生保安遇襲事件後，部分保安「罷工」，拒絕當面接觸病人，最終由民安隊接手，「前線員工都係人，純粹想保護自己，我都覺得佢地好慘」。他稱，本周二他上班可謂疲於奔命，一日內超過10人逃走，四處撲火，是他任職年多以來見到最大逃走潮，「佢哋好憤怒，同事知道阻佢哋好危險，但都要焗住做」。

他指出，翌日一期一名非裔男子想逃走，多名保安攔阻不住，最終驚動大嶼山警區副指揮官親自出馬勸返入房，他形容竹篙灣如同火藥庫，前線員工等同炮灰，專替高層頂住市民的怒火，「成個星期，冇政府高層落嚟睇吓，替前線打吓氣，病人話自生自滅，我哋何嘗唔係自生自滅？」

另一名竹篙灣註冊護士表示，竹篙灣目前仍有1,300人正在隔離，熱線電話只有5人接聽，應接不暇，她指當到竹篙灣開工後，始發現沒人教她們怎樣工作，如同棄嬰般自己去摸索，令人茫然不知所措。

病人投訴無人跟進他們的個案，怒氣沖沖，視前線員工如同寇讎，埋怨她們辦事不力，故意刁難，前線人員經常被罵甚至遇襲，「返工忐忑不安，見到病人好嬲個樣覺得好恐懼，佢哋當我仇人咁，我哋真係好無助，其實好想幫佢哋，但係有心無力」。

立法會議員陸頌雄表示，這一星期竹篙灣的情況令人關注，希望當局認真找出問題所在，盡快作出改善，他認為竹篙灣嚴重資源錯配，有人想隔離卻沒地方隔離，有人想離開卻無法離開，陸體諒前線員工苦況，建議政府成立一個心理輔導熱線，協助前線員工舒緩壓力及提供支援。

竹篙灣連串衝突事件

21/02 姓黃（59歲）女子不滿膳食及要求換餐，情緒激動，一度企圖跳樓，其後事主情緒恢復平靜，案件改為「糾紛」跟進。

22/02 警方接報一名男子在竹篙灣隔離設施內報稱想自殺，幸人員到場發現事主無恙，回復平靜。

22/02 一名姓戴（29歲）女檢疫隔離人士，沒有戴口罩並想離開，雙方發生爭執，期間他被對方以手襲擊，該女子其後返回上址一單位內繼續進行隔離。遇襲男保安胸、背痛及腳部受傷，被送往北大嶼山醫院治理。

23/02 一名非洲裔男子想逃走，最終被勸服返回房間。

24/02 竹篙灣2期54座對出約20人集體走出空地抗議，雙方對峙四小時始和平解決。