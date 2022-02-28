疫情｜青衣方艙醫院將竣工　林鄭月娥聯同陳冬巡視﹕首戰嘅勝利

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，昨（27日）新增32,359宗確診。政府委託指定承建商中國建築國際加緊興建社區隔離及治療設施，包括在青衣市地段200號一塊用地興建方艙醫院，提供約4,000個牀位。特首林鄭月娥聯同中聯辦副主任陳冬、食物及衞生局局長陳肇始，今日（28日）下午到青衣方艙醫院視察，眾人入場前需要量體溫。現場消息指最快明天開始安排200人率先入住此新建治療設施。



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特首林鄭月娥聯同陳冬、陳肇始，今日（28日）到青衣方艙醫院視察，下午1時許警方等人員到場封路預備。下午2時50分林鄭月娥抵達方艙醫院，逗留大約半個鐘後離開。二人未有接受傳媒訪問，直接乘坐座駕離開。位於青衣市地段第200號用地的方艙醫院，預料周一（28日）完工，提供約4,000個牀位，為8個方艙醫院中最早落成的一個。現場消息指最快明天開始安排200人率先入住此新建治療設施。

林鄭月娥向在場人員發言，指自己懷着非常感動的心情，由物色土地至交付承建商中建集團只有短短七天，形容他們為香港創造奇蹟，為香港的抗疫工作注入強心針，亦展示中國的能力，沒想到可以那麼快建好設備，讓確診者盡早到家居以外隔離，減少感染家人及社區感染。她指人員日以繼夜做足防疫工作才到地盤工作，感謝中建在全港8個地點建設過萬個隔離設施，形容今日是「首戰嘅勝利」。

而陳冬表示，及港澳辦主任夏寶龍及中聯辦主任駱惠寜的委託，向醫院工程的工友表示問候及敬意。青衣方艙醫院是應特區政府請求、中央決定援建的防疫項目，中建集團僅僅7天時間就順利竣工，創造與時間賽跑的奇蹟，顯示了中國力量，也展示中國奇蹟。他指出，醫院建好只是第一步，更重要的是使用好、管理好，並希望能夠加強後續管理，盡快的發揮設施作用，讓患者及時得到救治及隔離。

陳冬又指，中聯辦將一如既往的支持特區政府防疫抗疫，支持特區政府履行抗疫第一責任、主體責任，支持特首領導抗疫防疫工作。

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政府發新聞稿指，青衣社區隔離設施上星期動工，近日已基本完工，政務司司長李家超今日召開政府跨部門會議，指示各相關部門盡一切努力，迅速做好準備工作，令青衣社區隔離設施在交收後可盡快投入服務，接收沒有病徵或徵狀輕微的感染人士和其他需要隔離人士。

李家超隨後與中聯辦副主任陳冬、副主任尹宗華，以及承建商中建集團總經理和代表舉行視像會議，為交收青衣社區隔離設施項目作最後準備。他感謝中聯辦全力協調，並感謝中建集團傾盡全力，令項目施工僅歷時約一個星期便完成並可交收，為香港提供額外約3,900個社區隔離應急床位。