公立醫院殮房爆滿　寶福紀念館旁設凍櫃作臨時停屍間

本港第五波新冠疫情確診個案屢創新高，死亡人數也急升，醫院及公眾殮房出現遺體爆滿的情況，甚至要將先人放在露天位置。當局在部份公立醫院外及大圍寶福紀念館旁增設多個冷凍貨櫃，暫時存放遺體。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨日（2日）在疫情記者會上指，已聯絡供應商於不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體。



記者今早到大圍寶福紀念館視察，發現露天停車場有一處角落擺放了4個大型白色的冷凍貨櫃，而凍櫃不遠處亦設有一個橙色的臨時發電機。現場所見，有一批工人正在趕工裝設電力設施。

至於伊利沙伯醫院殮房外有白色貨櫃，據知已擺放了一段時間。而旁邊一個籃球場內則放置了2個貨櫃，但貨櫃外貼有「小心醫療廢料」的字條，不似冷凍貨櫃，在場保安表示不清楚貨櫃的用途。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業昨表示，食環署及衛生署近日已加派人手，加快運送及處理要轉送公眾殮房的遺體，解決殮房爆滿情況。李亦指已聯絡供應商，會盡快於日內在不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體；又強調不論感染控制、存放空間溫度、存入領取遺體的程序都會跟據現行機制處理，並且「一定會做到尊重先人呢一個大原則。」

食環署發言人指，因應最近市民對火化服務的需求上升，已將每日可供預定訂的火化時段由平日的130至140節增加至現時的180至200節，；另外，除長洲外所有場地延長開放至晚上8時後，讓市民有更多選擇，並呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。又指目前火化時段仍有餘額，有需要時會進一步增加。